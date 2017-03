Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Zmagovalna trojica. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Najlepša med transseksualci in transvestiti je Tajka

Tekmovanje poteka 12. zapored

11. marec 2017 ob 18:40

Pataja - MMC RTV SLO

Na najbolj priljubljenem lepotnem izboru transvestitov in transseksualcev v tajskem obmorskem letovišču Pataja so okronali zmagovalko.

To je postala domača predstavnica Jiratčaja Sirimongkolnavin. Poslanstvo t. i. mednarodne lepotne kraljice je, da po svetu ruši mite o transseksualcih in transvestitih ter da zastopa njihove pravice.

V finalu se je pomerilo 24 tekmovalk, lente pa sta se poleg Tajke razveselili še mis Brazilije Nathalie de Oliveira, ki je postala prva spremljevalka, mis Venezuele Andrea Collazo je bila imenovana za drugo spremljevalko.

Tekmovanje, ki na enem mestu zbere transseksualce in transvestite z vsega sveta, so prvič organizirali pred 12 leti, in sicer z namenom, da bi pomagali transseksualnim ženskam pri vključitvi v družbo.

Tako kot na drugih lepotnih izborih so se tekmovalke sprehodile v narodnih kostumih, kopalkah in večernih oblekah.

D. S., foto: EPA/Reuters