Natalije na drugi tekmi domače reprezentance ni bilo videti ... Foto: Reuters Fotografija iz leta 2016, ko je ruske nogometaše spodbujala tudi na evropskem prvenstvu v Toulousu. Foto: Reuters

Foto: "Najlepša ruska navijačica" se preživlja s snemanjem pornofilmov

Natalija Nemčinova je s svojo podobo požela pozornost medijev

20. junij 2018 ob 13:58

Moskva - MMC RTV SLO

Med prvo tekmo ruske reprezentance na svetovnem prvenstvu je največ pozornosti fotografov požela privlačna plavolaska, oblečena v kratek top in s tradicionalnim ruskim pokrivalom na glavi.

Ruski mediji so po objavi fotografij nasmejane navijačice sprožili pravo iskalno akcijo, da bi izvedeli njeno ime in s čim se preživlja. Označili so jo namreč za "najlepšo rusko navijačico", državo pa je po dveh prepričljivih zmagah proti Savdski Arabiji in Egiptu zajela prava nogometna norija.

Po nekaj dneh je raziskovanje obrodilo sadove. Izkazalo se je, da je dekletu, ki je na moskovskem stadionu Lužniki prejšnji četrtek mahalo z ruskima zastavicama, ime Natalija Nemčinova in je nekaterim dobro znana. Gre namreč za uspešno rusko pornoigralko, ki je nastopila že v veliko filmih za odrasle. Predstavlja se sicer pod različnimi imeni, kot so Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya in Annabell, piše ruski portal RT. V tem poslu je zadnji dve leti.

Natalija pa je tudi zvesta nogometna navijačica, saj so jo že opazili na tribunah med tekmami ruske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2016 v Franciji.

A. P. J.