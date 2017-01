Foto: Najlepša v vesolju je Francozinja

Slovenska predstavnica ni prišla v finale

30. januar 2017 ob 10:15,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 10:33

Manila - MMC RTV SLO/STA

Nova mis universe je mis Francije Iris Mittenaere, 24-letna študentka dentalne kirurgije iz Lilla je na izboru v Manili premagala 85 tekmic.

Drugo mesto je osvojila mis Haitija Raquel Pelissier, tretje pa mis Kolumbije Andrea Tovar. Slovenska predstavnica Lucija Potočnik se ni uvrstila med finalistke.

Oglejte si še fotogalerijo:

Katera lepotica bo prevzela krono mis universe?

"Presenečena sem. Še vedno se dotikam krone in si pravim 'O, moj bog, na glavi imam krono. Ne morem verjeti'," je na novinarski konferenci dejala Mittenaerejeva, ki je za Francijo osvojila prvi naslov mis universe po letu 1953. Hkrati je to prvič po letu 1990, da je na mis universe zmagala Evropejka.

Misice o politiki

V zadnjem krogu vprašanj je šest še preostalih tekmovalk dobilo vprašanje o političnih temah. Mittenaerejeva je dobila vprašanje o globalni begunski krizi.

Odgovorila je, da ima Francija pravico zapreti svoje meje, a je hkrati naštela tudi nekaj prednosti migracij: "V Franciji se trudimo za globalizacijo. Želimo si imeti čim večjo izmenjavo ljudi. Mogoče se kdaj to spremeni, a za zdaj imamo odprte meje. To pomeni, da lahko več potujemo po svetu in ugotavljamo, kaj se dogaja po svetu," je povedala.

Še ena finalistka, mis Kenije Mary Esther Were, je govorila o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Dejala je, da res ni bil izbira mnogih ljudi. "Številni mu nasprotujejo. Toda čutim, da je, odkar je zavzel položaj, združil celoten narod," je modrovala Werejeva.

A. K.