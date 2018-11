Na smreki bo zasijalo osem kilometrov lučk, na vrhu pa bo ogromna kristalna zvezda. Foto: Reuters Sorodne novice Beograjčane jezi pregrešno draga božična jelka za 83.000 evrov Dodaj v

Foto: Najslavnejša novoletna jelka na svetu že postavljena

Postavili smreko v Rockefeller Centru v New Yorku

10. november 2018 ob 21:00

New York - MMC RTV SLO

Novoletna jelka v Rockefeller Centru v New Yorku je že pripravljena, da jo okrasijo s kar 50 tisoč LED-lučkami, ki bodo v Veliko jabolko privabile množico ljudi.

22 metrov visoko drevo so v četrtek požagali na domu Shirley Figueroe in Lissette Gutierrez v Wallkillu – kar je približno 100 kilometrov severno od New Yorka –, nato pa so jo v soboto zjutraj pripeljali v mesto, ki nikoli ne spi, in jo postavili nad slavno Rockefellerjevo drsališče.

Poleg 50 tisoč LED-lučk pa bo slavno drevo krasila še kristalna zvezda Swarovski, ki jo bodo postavili na vrh te kar 75 let stare smreke. Figuerova in Gutierrezova sta jo v namen okrasitve podarili, ljubkovalno pa sta jo poimenovali Shelby.

28. novembra se bo množica zbrala tako okoli drevesa kot pred malimi zasloni, saj bodo takrat prižgali vseh osem kilometrov prazničnih lučk na njej, zasvetila pa bo tudi 408 kilogramov težka kristalna zvezda.

V New Yorku pričakujejo, da si bo v prazničnem času to atrakcijo ogledalo več milijonov ljudi, obiskovalci pa bodo imeli čas za to do 7. januarja, poroča AP Entertainment.

Več utrinkov postavitve ene najznamenitejših novoletnih jelk na svetu si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B.