Foto: Največji golobnjak na svetu nudi dom 12.000 golobom

Danes se jih vzreja za tekmovanja

11. avgust 2017 ob 14:26

Bruselj - MMC RTV SLO

Vrata fotografom je odprla največja golobja farma na svetu, ki pod svojo streho skrbi za kar 12.000 golobov.

Domače golobe so skozi zgodovino vzrejali zaradi njihove neverjetne sposobnosti, da najdejo pot nazaj domov tudi z velikih razdalj, izkazali pa so se predvsem med vojnami, ko so do želenega cilja prenašali pomembna sporočila.

Danes jih najpogosteje vzgajajo za tekmovanja v letenju na kratke in dolge proge - zmaga tisti golob, ki se najhitreje vrne v domači golobnjak.

Največja golobja farma na svetu je v Zoerselu na severu Belgije, kjer v 55 golobnjakih in 660 predelkih domuje 12.000 golobov.

Nekaj utrinkov od tam si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji!

T. H.