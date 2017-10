Foto: Največji sladkovodni akvarij v Evropi daje dom 10.000 ribam

Fasada zgradbe spominja na ribje luske

24. oktober 2017 ob 16:24

Lozana - MMC RTV SLO, STA

V Švici so odprli največji sladkovodni akvarij v Evropi, poimenovan Aquatis, kjer si lahko obiskovalci oči napasejo na 46 akvarijih, v katerih domuje kar 10.000 rib.

V akvarijih se pretakata dva milijona litrov vode, poleg tega pa je velikanski kompleks tudi vivarij, saj predstavlja 20 različnih ekosistemov in je dom 100 plazilcem ter 300 rastlinskim vrstam.

Svojevrstna atrakcija je tudi fasada stavbe s 100.000 aluminijastimi ploščicami, ki se v vetru premikajo in spominjajo na ribje luske.

Gradnja akvarija je trajala tri leta in je zasebno financiran projekt. Cilj Aquatisa je, da bi pri ljudeh vzbudil zanimanje za vodno življenje in da bi se ta habitat tudi začelo bolj varovati, v akvariju nameravajo med drugim tudi izobraževati o okolju in organizirati znanstvena srečanja.

Odprt je vse dni v letu med 9.00 in 19.00, za otroke do petega leta je vstop brezplačen, mladinska vstopnica stane 16 evrov, dnevna za odrasle pa 25 evrov.

T. H., foto: EPA/Reuters