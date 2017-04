Foto: Najvplivnejših 100 - od Trumpa do papeža ter Lindsey in LeBrona

Galadogodek za najvplivnejše

27. april 2017 ob 12:34

New York - MMC RTV SLO

Od svetovnih voditeljev do glasbenikov, igralcev, športnikov in uspešnih podjetnikov. Revija Time je tudi tokrat na seznam najvplivnejših uvrstila posameznike z različnih področij.

Nekaj dni po tem, ko so razkrili seznam, so v New Yorku pripravili galadogodek, ki so se ga udeležili nekateri izmed najvplivnejših. Na dogodku ni manjkala alpska smučarka Lindsey Vonn, manekenka Ashley Graham, igralke Viola Davis, Sarah Paulson in Margot Robbie, glasbenik John Legend, igralec Ryan Reynolds, pevka Demi Lovato ...

Prireditve se ni udeležil ameriški predsednik Donald Trump, ki se je že drugo leto zapored povzpel na Timov seznam, na katerem prvič najdemo tudi Trumpova svetovalca, hčerko Ivanko Trump in zeta Jareda Kushnerja. V kategoriji voditeljev najdemo še: britansko premierko Thereso May, ruskega predsednika Vladimirja Putina, severnokorejskega voditelja Kima Džonga Una, papeža Frančiška ...

Na seznam so se uvrstili še gimnastičarka Simone Biles, igralec ameriškega nogometa Tom Brady, košarkar LeBron James, pevka Alicia Keys, nogometaš Neymar, pevec Ed Sheeran, modni oblikovalec Raf Simons, igralka Emma Stone, ustanovitelj Snapchata Evan Spiegl ...

Revija Time vsako leto sestavi seznam, ki ni le prikaz najmogočnejših ali najbogatejših ljudi na svetu, ampak seznam ljudi, katerih vpliv dejansko narašča, je povedala urednica revije Nancy Gibbs. Med 100 posamezniki je letos posebna čast pripadla petim izbrancem, ki med drugim krasijo naslovnico revije Time - to so igralka Viola Davis, pevec John Legend, igralec Riz Ahmed, žena Billa Gatesa Melinda Gates in ustanovitelj Amazona Jeff Bezos.

