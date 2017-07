Foto: Nasmejana Angela Merkel in zaspani princ George

Nadaljevanje evropske turneje

19. julij 2017 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Britanska kraljeva družina je v okviru evropske turneje prispela v Berlin. To je prvi obisk vnuka kraljice Elizabete II. skupaj z ženo in otrokoma v Nemčiji, kamor so pripotovali iz Poljske.

Na letališču sta kraljevi par spremljala tudi njuna otroka - triletni princ George in dveletna princesa Charlotte, ki sta se trdno držala rok svojih staršev, mali princ pa si je zaspano mel oči.

Celotna družina je bila oblečena v modro. Mali princ je imel oblečene kratke temnomodre hlače in modro srajco, princeska pa je bila oblečena v modro obleko z rožnatim vzorcem.

Otroka se sicer na bosta udeležila uradnega programa kraljevega para, so sporočil z britanskega veleposlaništva v Nemčiji. Tako ni znano, ali ju bodo lahko ujeli v objektiv še kje drugje kot pri prihodu in odhodu, piše tiskovna agencija DPA.

To je sicer druga turneja, kamor sta se podala malčka - predtem sta z mamo in očetom obiskala tudi Kanado.

Tudi v Heidelberg in Hamburg

Princ William in njegova žena Kate sta uradni program začela z obiskom urada nemške kanclerke Angele Merkel, nato pa je sledil ogled nekaj berlinskih znamenitosti, med drugim Brandenburških vrat in berlinskega spomenika žrtvam holokavsta.

Na programu je tudi srečanje z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem, zvečer pa bo princ William v počastitev rojstnega dneva kraljice gostil vrtno zabavo v prostorih britanskega veleposlaništva.

V četrtek bosta odpotovala v Heidelberg, kjer se bosta med drugim udeležila tekme s čolni, zadnji dan obiska v petek pa bosta namenila ogledu Hamburga. Tu se bosta med drugim ustavila v mednarodnem pomorskem muzeju in novi filharmoniji.

T. H.