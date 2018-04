Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! V kraljevo družino je s poroko vstopila tudi v Venezueli rojena Tatiana Blatnik, ki ima slovenske korenine. Tatiana se je leta 2010 poročila z grškim princem Nikolaosom, pred tem pa je v ZDA delala kot manekenka in načrtovalka modnih dogodkov. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Navadni smrtniki, ki so s poroko vstopili v kraljeve družine

Nekoč nedopustno, danes nekaj običajnega

20. april 2018 ob 14:32

London - MMC RTV SLO, Reuters

Če je bilo dolga stoletja mešanje med plemiči in navadnim ljudstvom popolnoma nepredstavljivo, lahko danes v kraljevih družinah najdemo manekenke, osebne trenerje, novinarje in številne druge "navadne državljane".

Bivanje na dvorih, številne službene obveznosti, strožja pravila obnašanja v javnosti – življenje v krogu kraljeve družine se gotovo zelo razlikuje od življenja običajnih smrtnikov. Potomcem kraljevih družin po svetu je takšno življenje samoumevno, saj se za svojo vlogo pripravljajo že od malih nog. Nekoliko teže se takšnemu življenjskemu slogu prilagodijo posameznice in posamezniki, ki v kraljeve družine vstopijo šele s poroko.

In teh je iz leta v leto več. Če je bilo dolga stoletja popolnoma nepredstavljivo in nedopustno, da bi se pripadniki modre krvi poročali z izbranci iz navadnega ljudstva, je v današnjih časih to običajen in vse pogostejši pojav. Na novo vlogo se že pripravlja tudi ameriška igralka Meghan Markle, ki se bo z britanskim princem Harryjem poročila 19. maja letos. V podobnem položaju se je pred leti znašla Kate Middleton, izbranka Harryjevega starejšega brata Williama, ter še številne druge posameznice in posamezniki, ki so s poroko postali del različnih kraljevih družin.

Nekaj primerov je zbranih v spodnji fotogaleriji.

M. Z.