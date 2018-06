Foto: Neuničljiva britanska kraljica praznuje 92. rojstni dan

Tradicionalna parada

9. junij 2018 ob 16:31

London - MMC RTV SLO, STA

V Londonu je le nekaj tednov po poroki princa Harryja in Meghan Markle znova vladalo praznično vzdušje, svoj rojstni dan je s tradicionalno parado uradno proslavila kraljica Elizabeta II.

Kraljica se je rodila 21. aprila 1926, rojstni dan pa uradno zaznamuje s tradicionalno parado Trooping the colour (Pozdrav zastavi) drugo soboto v juniju. Tradicija izvira iz starodavnih priprav na vojno, ko so zbrali vse zastave in jih pokazali vojakom, preden so šli v boj, da bi jih v zmedi med bojevanjem prepoznali.

Uradnega praznovanja britanske monarhinje z najdaljšim stažem na prestolu se je prvič udeležila tudi nova članica kraljeve družine Meghan Markle, ki je po poroki s princem Harryjem postala vojvodinja Sussekška.

Rojstni dan praznuje dvakrat

Na paradi je med drugim sodelovalo več kot tisoč pripadnikov kraljeve vojske, dogodek pa je z zračnimi akrobacijami sklenila skupina kraljevih letalskih sil Red Arrows.

Kraljica svoj rojstni dan vsako leto praznuje dvakrat. Na 21. april njen osebni praznik zaznamujejo le s častno salvo, po navadi pa ga preživi v krogu družine. Letos se je udeležila koncerta v Royal Albert Hallu, kjer so posebej zanjo organizirali koncert, na katerem so nastopili tudi Sting, Tom Jones, Shaggy in Kylie Minogue.

Dan za kraljico praznuje princ Phillip

Kraljevo slavje se s parado še ne bo končalo, kraljičin mož, princ Phillip, bo namreč v nedeljo slavil 97. rojstni dan. A njegovo praznovanje bo veliko skromnejše kot kraljičino, predvsem pa bo potekalo daleč od radovednežev.

Kraljica je sicer pretekli mesec prestala operacijo sive mrene, po kateri je že okrevala. Da je kraljica res prava borka, priča tudi to, da zaradi operacije in kljub svojim letom ni zamudila niti ene obveznosti.

Sa. J.