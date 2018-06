Foto: Nezahtevna labodja družinica, ki gnezdi v smeteh

Okoljevarstveniki so zaskrbljeni

3. junij 2018 ob 11:00

Kopenhagen - MMC RTV SLO

Labodi na københavnskem "labodjem jezeru" so znova dokazali, da so nezahtevne živali, ki lahko gnezdijo kjer koli. Neki labodji par se je s svojimi mladički naselil kar na otoku iz smeti.

V danski prestolnici je nenavadno domovanje dvignilo veliko prahu – labodji par je smeti namreč nabral v jezeru in njegovi okolici. Prebivalci se namreč do zdaj niso dodobra zavedali, da je problematika onesnaževanja v mestu tako velika.

Družina pripada ptičji vrsti labod grbec, ki je ime dobila po prepoznavni grbi na kljunu. Labodji mladiči so zelo navezani na vodo – vanjo se potopijo takoj, ko se izvalijo. A materiali, ki niso razgradljivi, so lahko za lepe dolgovrate ptice tudi usodni – številni labodi plastiko namreč zaužijejo, nerazgradljivi delci pa so zanje smrtno nevarni.

Za britanske medije je o nenavadnem gnezdu spregovorila tudi predsednica društva za varstvo narave Maria Reumert Gjerding, ki je pojasnila, da živali plastiko navadno zaužijejo po nesreči, skupaj z organskimi materiali, s katerimi se prehranjujejo.

Labodi grbci so v danskih in drugih svetovnih vodah pogosto tudi žrtve zastrupitve s svinčenimi utežmi, ki se uporabljajo pri ribolovu. Svinčene kroglice, ki jih labod požre med hranjenjem, povzročijo smrt, ker je svinec izredno strupen. Tudi zaletavanje v daljnovode, napeljane prek ali ob vodnih telesih, je vzrok za veliko smrtnih primerov.

Dansko društvo za varstvo narave je zato organiziralo tudi številne čistilne akcije rek, jezer in drugih voda – letos se jih je udeležilo okoli 141.000 otrok širom države. Lani so s takšnimi projekti iz danskih voda odstranili 110.000 pločevink in konzerv ter 115.000 kilogramov drugih odpadkov.

Načeloma so labodi ptice selivke, če so razmere ugodne, pa prezimijo tudi v domačem kraju. Labodi priletijo k nam prezimovat iz Švedske, s severa Nemčije, iz Danske, v zadnjem času pa predvsem iz Madžarske.

K. Ši., Foto: Reuters