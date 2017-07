Foto: Nicolas Cage, stoični "nomadski jezdec iz stepe"

Motiv, ki kar kliče po šaljivih priredbah

25. julij 2017 ob 14:03

Astana - MMC RTV SLO

Nicolas Cage, ki z odsotnim izrazom na obrazu pozira v kazahstanski narodni noši, je postal prava spletna senzacija in navdih za ustvarjalce memov.

53-letni hollywoodski zvezdnik, ki je pred več kot dvema desetletjema dobil oskarja za vlogo v filmu Leaving Las Vegas, nato pa se je usmeril predvsem v akcijske in pustolovske filme, se je pred kratkim udeležil odprtja Evrazijskega filmskega festivala v kazahstanski prestolnici Astana, kjer je fotografom vestno poziral ob violinistki Aiman Mussakhajayevi (in ne ob tamkajšnji prvi dami Sari Nazarbajevi, kakor so zmotno poročali številni mediji).

Sicer je bil slavnostni priložnosti primerno Cage napravljen v srajco in kravato (malce manj slavnostne so sicer superge na nogah), prek tega pa je oblekel tradicionalno narodno nošo: nekakšno haljo oziroma plašč s krznenim ovratnikom in zlatim okrasjem. Na glavo si je poveznil z opravo ujemajoče se krzneno pokrivalo in videz, kakršen je značilen za nomadske konjenike srednjeazijskih step, zaokrožil s stoičnim izrazom, ki je navdušil splet.

Cage je s svojimi grimasami že dolgo vir navdiha za ustvarjalce spletnih memov in tudi najnovejša ni izjema: med drugim so ga "prilepili" na fotografijo svetovnih voditeljev, zbranih okrog Vladimirja Putina na srečanju G-20, znašel se je celo na fotografiji s Trumpove avdience pri papežu. Nekateri so na Twitterju celo ugibali, ali je na sliki sploh resnični Cage ali so si v Kazahstanu morda omsilili njegovo voščeno lutko.

Sicer pa je Cage kot častni gost omenjenega festivala povedal, da bi z veseljem nastopil v kakem filmu, ki bi ga posneli v Kazahstanu, skupaj z županom Astane je tudi posadil drevo pred ustanovo za invalidne otroke.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy — Fabrice Deprez (@fabrice_deprez) July 23, 2017

This picture of Nicholas Cage in Kazakhstan pretty much made my day. pic.twitter.com/FauuOJBK5H — Nathan Hodge (@nohodge) July 23, 2017

President Trump Sends Negotiators To Kazakhstan To Seek Release Of Nicholas Cage. pic.twitter.com/rFMmQUd4ep — Denlesks (@Denlesks) July 24, 2017

Nicholas Cage in Kazakhstan in our traditional attire lmao pic.twitter.com/MAAWpB8skC — Adil4Real (@adil_4_real) July 23, 2017

Nic Cage in Kazakhstan added to the photo of "People who don't know WTH they're doing there". pic.twitter.com/eNJSlAX0Fi — Persian Rose (@PersianRose1) July 24, 2017

A. K.