Foto: Nizozemska modra kri se tudi na smučanju postavlja pred objektiv

26. februar 2018 ob 12:01

Lech - MMC RTV SLO

Družina nizozemskega kralja Viljema-Aleksandra si je privoščila zimski oddih v Avstriji, kjer fotogenično družino seveda spremljajo tudi številni fotografski objektivi.

50-letni Viljem-Aleksander, ki je na prestol sedel aprila 2013, in njegova žena Maxima sta že sicer ljubljenca rumenih medijev na Nizozemskem, občasno pa se jima pred objektivi pridružijo še njune tri hčerke, 14-letna oranška princesa Catharina-Amalia, ki bo očeta nekoč nasledila na nizozemskem prestolu, 12-letna Alexia in 10-letna Ariane.

Tokrat si je nozozemska kraljeva družina za oddih izbrala avstrijsko smučarsko letovišče Lech v gorovju Arlberg.

Kraljeva hiša se je sicer nedavno znašla v vrtincu medijskih neresnic - kot požar se je namreč razširila novica, da bo oranška princesa eno leto šolanja opravila na Kitajskem. Ker se je novica pojavila, ko sta bila kralj in kraljica v Južni Koreji (kjer sta spodbujala nizozemske olimpijce), je bil Viljem-Aleksander ob pristanku na pariškem letališču v vidni zadregi, kako odgovoriti. "Razmišljal sem, kaj je zdaj to, in ali je Amalia morda v času, ko naju ni bilo, sprejela kakšno pomembno odločitev glede tega," je razložil nekaj dni pozneje in dodal, da se je Amalia poročanjem le smejala.

T. K. B.