Foto: Norveška krling ekipa tudi v Pjongčangu z "divjimi" hlačami

Česa drugega ni bilo pričakovati ...

23. januar 2018 ob 11:10

Atlanta - MMC RTV SLO

Krling ne spada med najpriljubljenejše olimpijske športe, a tako v Vancouvru kot Sočiju je svojih pet minut slave dobil po zaslugi moške norveške ekipe, ki je navduševala z "odbitimi" vzorci hlač. Tudi v Pjongčangu ne bodo razočarali.

Norveška reprezentanca, ki nastopa v postavi Christoffer Save, Haavard Peterson, Thomas Ulsrud, Torger Nergaard, do Vancouvra ni vzbujala pozornosti z videzom, saj so fantje tako kot druge ekipe nosili enobarvne hlače in enobarvne majice. Na olimpijskih igrah v Kanadi leta 2010 se je to spremenilo, saj je oblačila za norveško ekipo v krlingu izdelalo ameriško modno podjetje Loudmouth Golf.

Fotografi in občinstvo so bili navdušeni nad njihovimi kockastimi belo-rdeče-sivo-modrimi hlačami, na Facebooku je nastala stran Norwegian Olympic Curling Team’s Pants (Hlače norveške ekipe za krling), ki je zbrala več kot 575.000 sledilcev, podjetju pa se je prodaja povečala za 40 odstotkov.

"Nič nas ne more več presenetiti"

Ameriško podjetje, ki ima geslo "Največ zabave, kar jo lahko imate z oblečenimi hlačami", je zato Norvežanom na olimpijskih igrah v Sočju pripravilo še več hlač, milo rečeno, nenavadnih vzorcev, po katerih so postali prepoznavni prvo sekundo, ko so stopili na led. Vrtinci, geometrijski liki, zastave - vse se je pojavilo na njihovih hlačah. Ljubljenci turnirja na svojo žalost medalje v Rusiji niso osvojili, potem ko so iz Vancouvra v domovino prinesli srebro, piše revija Time.

Zgodba z nenavadnimi norveškimi hlačami za krling se bo nadaljevala tudi na igrah v Pjongčangu, kjer bo Norveško sestavljala ista četverica kot v Sočiju. Pri Loudmouthu so tokratne uniforme poimenovali "ledene sveče", čeprav so nekateri komentirali, da se zdi, kot da so otroci na blago naključno zlili nekaj barve. "Kar koli si izmislijo, ne morejo nas več presenetiti. Videli smo že vse," je oblačila komentiral član norveške ekipe Christoffer Save.

New year, time to renew your wardrobe. Get some inspiration from Team Norway's legendary curling trousers. - @idrett @worldcurling pic.twitter.com/ESlHEcd4wI — Olympic Channel (@olympicchannel) January 4, 2018

A. P. J., foto: Reuters