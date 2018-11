Foto: Nova ljubljanska znamenitost – center za metanje sekir

Sekiromet je priljubljen predvsem v ZDA. Foto: BoBo Hkrati se bo lahko pomerilo do 100 igralcev, ki bodo igrali na 12 tarčah. Foto: BoBo Ob vsaki igri bo prisoten tudi izkušen inštruktor. Foto: BoBo Vsak udeleženec bo moral podpisati izjavi, s katero zatrjuje, da razume pravila in jih bo upošteval. Foto: BoBo Pripravili so tudi prostor za druženje. Foto: BoBo Med oblačili v slogu "lumberjacka", ki jih priporočajo, je tudi karirasta srajca. Foto: BoBo Dodaj v

Odpira se center za sekiromet

14. november 2018 ob 21:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pobudniki centra za sekiromet pravijo, da sta pikado in bovling za mevže, zato so se odločili, da v Ljubljani odprejo nov center, v katerem se bodo obiskovalci lahko pomerili v metanju sekir.

Na Kajuhovi ulici v Ljubljani se odpira Axe Throwing Europe, kjer se bo v sekirometu lahko pomerilo 100 igralcev hkrati, igrali pa bodo lahko na 12 tarčah. Kot je za MMC pojasnila direktorica Nataša Potočnik, sta skupaj s kolegom Žigo Novakom dobila idejo, ko sta bila spomladi govorca na mednarodni konferenci resničnostnih iger na Nizozemskem.

Tam so jima ameriški kolegi razložili, da je ta dejavnost pri njih zelo priljubljena, zato sta jo želela predstaviti tudi Slovencem. "Do 100 igralcev lahko hkrati igra na 12 tarč. Seveda pod skrbnim vodstvom izkušenih inštruktorjev, ki v uro in pol dolgem programu z vodenimi zabavnimi igrami poskrbijo za nepozabno (in varno) dogodivščino," pojasnjuje Potočnikova.

"Sekiromet je primeren za vse"

Dejavnosti se same lahko udeležijo zgolj polnoletne osebe, mlajši pa morajo center obiskati v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki za njih podpišejo izjavo, ki jo sicer mora podpisati vsak izmed udeležencev, saj z njo zatrjuje, da razume pravila in da jih bo spoštoval.

Pri igri naj ne bi bila pomembna moč, temveč največji pomen pripisujejo tehniki, zaradi česar se, kot so zapisali na spletni strani, pri sekirometu zabava vsak – "ne glede na moč ali spol".

Za kaj sploh gre? Program oziroma igra traja 90 minut, na vsako tarčo pa igra največ šest igralcev. "Če pridete sami ali v dvoje, se pripravite na druženje in spoznavanje novih soigralcev – ekipe namreč združujemo, da lahko zagotovimo celovit program oziroma polno izkušnjo sekirometa. Inštruktorji igralcem najprej dejavnost predstavijo, razložijo pa jim tudi pravila in varnostne postopke ter demonstrirajo pravilni met. Nato sledijo poskusni meti in zabavna tekmovanja v različnih igrah ter resen turnir na izpadanje za konec." Sodelujoči lahko rezultate potem proslavijo v družabnih delih prostora.

Dodaja, da ob upoštevanju pravil sekiromet ni prav nič nevarnejši od pikada ali bovlinga, v ZDA pa poškodb pri teh dejavnostih praktično naj ne bi poznali. "Pravila metanja onemogočajo nevarne situacije. Ograjeni prostori za metanje in ustrezno usposobljeni inštruktorji poskrbijo, da vsi igralci razumejo in spoštujejo pravila igre. Pred začetkom igre je obvezen podpis izjave in strinjanje s pravili igre."

Potočnikova je še posebej poudarila, da sekire in alkohol ne sodijo skupaj.

Oblačila v slogu lumberjack

V vabilu na sekiromet so zapisali, da so ob obisku njihovega centra zaželena oblačila v slogu lumberjack. "V Ameriki in Kanadi je metanje sekir najprej predstavljalo zabavo drvarjev. Bulerji, rdeče črtaste srajce in brade pa gredo odlično skupaj tudi z našim urbanim športom metanja sekir." Sicer pa tovrstna oblačila niso nujna, a ima Potočnikova občutek, da se bodo med obiskovalci ustalila. "Nujni so le zaprti čevlji – japonke in sandali so prepovedani. Oblecite se tako, da vam bo udobno, to je vse." Ob tem se ji zdi, da gre za dejavnost, ki je zelo privlačna za objavljanje na družbenih omrežjih, zaradi katerih računajo, da bodo privabili še kakšnega obiskovalca več.

Testni obiskovalci so po njenih besedah potrdili, da bodo svoje rezultate z veseljem prihajali izboljševat. "Najboljši se bodo lahko pomerili tudi v prihodnji evropski in celo ligi WATL," je sklenila Potočnikova.

Obiskovalcem želijo ponuditi, kolikor je le mogoče celostno izkušnjo, zato so del namenili tudi gostinski ponudbi, na voljo pa bodo predvsem prigrizki potujoče kuhinje.

Kako pa je s cenami? Za vstopnice boste odšteli različno, glede na to, koliko igralcev bo – če igra en sam oziroma dva, za igro odštejeta 24,5 evra na osebo, če so igralci trije ali štirje, vstopnica na osebo znaša 21 evrov, če pa je igralcev pet ali več, na osebo odštejejo 17,5 evra.

