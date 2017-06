Foto: Nova preobrazba Klemna Slakonje je pred vrati - tokrat je na vrsti Merklova

Prejšnji imitaciji skupaj zbrali 15 milijonov ogledov

13. junij 2017 ob 22:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in njegovemu ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu se je Klemen Slakonja odločil, da bo oblekel še ene državniške hlače.

Tokrat se je odločil, da bo postal nemška kanclerka Angela Merkel. Njena imitacija bo luč sveta ugledala 17. junija, na svojem Facebooku pa znani slovenski igralec že ponuja vpogled v posamezne korake preobrazbe v Merklovo.

Slakonja je z videom, v katerem je imitiral ruskega predsednika, požel velik uspeh. Objavil ga je februarja lani, do danes pa je na Youtubu zbral skoraj 12 milijonov ogledov. Že kmalu po izidu videa Putin, Putout je napovedal, da bo z igro imitacije nadaljeval in da bosta naslednja na vrsti Trump in Merklova.

Julija je nato uresničil prvi del napovedi in predstavil video, v katerem imitira ameriškega predsednika, ki je predstavljen v času volilne kampanje, v spotu, ki si ga je do danes ogledalo tri milijone ljudi, pa ni manjkalo niti lepotic ter prizorov zabav in blišča.

Kako bo upodobil Merklovo javnosti še ni razkril in bo torej znano v soboto, do takrat pa si lahko spodaj ogledate posamezne korake njegove preobrazbe.

T. H.