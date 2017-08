Foto: Nova reprezentančna preobleka košarkarjev - vam je všeč?

Drese nosijo že v pripravljalnem obdobju

10. avgust 2017 ob 21:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca, ki se pospešeno pripravlja na evropsko prvenstvo, je na pripravljalnih tekmah že nastopila v prenovljenih dresih, ki jih še naprej zaznamuje tradicionalni slovenski simbol Triglav.

Pri novi kreaciji so opremljevalci zasledovali tradicionalno simboliko Triglava, ki krasi novo reprezentančno preobleko, obenem pa so prenovili dizajn. Na prihajajočem prvenstvu se bodo varovanci Igorja Kokoškova s kapetanom Goranom Dragićem na čelu predstavili v dresih, na katerih prevladujejo bela, modra in zelena barva.

Prvo uradno tekmo v novih dresih bodo odigrali 31. avgusta v Helsinkih proti reprezentanci Poljske. Vsi ljubitelji košarke so si nove drese že lahko ogledali na pripravljalnih tekmah proti univerzitetni reprezentanci Rusije, Madžarske in Češke. Tisti, ki si niste ogledali nobene tekme, lahko drese vidite v spodnji fotogaleriji. So vam všeč novi dresi, ki jih bodo nosili slovenski košarkarji in košarkarice?

D. S., foto: BoBo