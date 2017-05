Foto: Ob drugem rojstnem dnevu princeske Charlotte

Fotografijo posnela mama Kate

1. maj 2017 ob 16:02

London - MMC RTV SLO

Kensingtonska palača je ob drugem rojstnem dnevu princeske Charlotte objavila novo fotografijo deklice, oblečeno v rumeno jopico z ovčkami. Hčerka princa Williama in Kate Middleton bo rojstni dan praznovala v torek.

Fotografijo z balami sena v ozadju je aprila posnela Charlottina mama Kate na družinskem domu Anmer Hall v Norfolku severno od Londona, podobno fotografijo pa je palača objavila že ob prvem rojstnem dnevu princeske.

"Kraljevi visočanstvi bi se radi zahvalili vsem za prelepe želje in voščila, ki sta jih prejela, in upata, da bodo vsi uživali v tej fotografiji princese Charlotte toliko, kot uživata onadva," je na Twitterju ob objavi fotografije zapisala Kensingtonska palača.

Charlotte kot družica

Polno ime mlajše sestre princa Georgea je sicer Charlotte Elizabeth Diana - v poklon svoji pokojni babici princesi Diani in svoji prababici, kraljici Elizabeti II.

William in Kate deklice prav pogosto ne izpostavljata javnosti, nazadnje je bila fotografirana za božično mašo v vasi Bucklebury v grofiji Berkshire, oktobra pa je skupaj z Georgeem spremljala starša na potovanju v Kanado.

Kot poroča BBC, bo Charlottina teta Pippa Middleton princesko ta mesec angažirala za svojo poročno družico, Georgea pa za paža.

V spodnji galeriji pa še nekaj fotografij dveh let princese Charlotte.

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow pic.twitter.com/0Xftc3EFPz