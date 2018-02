Foto: Oboževalci navdušeni - se Spice Girls res vračajo?

Zdaj je pravi čas za njihove projekte

3. februar 2018 ob 08:24

London - MMC RTV SLO

Mel C, Mel B, Emma Bunton, Geri Horner in Victoria Beckham so se po številnih namigovanjih o ponovni združitvi po dolgem času srečale in sporočile, da se morda res lotevajo novih skupnih projektov.

Dekleta so se zbrala na domu Geri Horner in svoje druženje ovekovečila s skupnimi fotografijami na družbenem omrežju Instagram, pridružil pa se jim je tudi nekdanji menedžer skupine Simon Fuller.

V skupni izjavi so pojasnile, da so še vedno popolnoma prevzete, kakšno navdušenje za Spice Girls vlada po celem svetu. "Zdaj se zdi ravno pravi čas za raziskovanje čudovitih skupnih priložnosti."

Ob tem so dodale, da so preživele odlično popoldne ob pogovorih o tem, kam jih je življenje zaneslo v zadnjem času, obujale pa so spomine tudi na preteklost in vse, kar so skupaj doživele. "Vse se strinjamo, da obstaja ogromno priložnosti, ki lahko ponovno združijo prvotno bistvo zasedbe Spice Girls, hkrati pa se želimo še naprej posvečati okrepitvi moči žensk in to prenesti tudi na prihodnje generacije."

Victoria Beckham je še novembra 2017 jasno zatrdila, da turneje in nove plošče "ne bo", saj "se moraš na neki točki zavedati, kdaj je bilo dovolj". Sicer pa to ne bi bila prva ponovna združitev skupine - ko so izdale ploščo z največjimi uspešnicami, so se pred leti podale na skupno turnejo po Evropi in ZDA, skupaj pa so nastopile tudi na sklepni prireditvi olimpijskih iger leta 2012 v Londonu.

Kot poroča The Sun, bi dekleta s to združitvijo lahko za nove projekte zaslužila do 10 milijonov funtov (11,3 milijona evrov).

P. B.