Foto: Od kitk do tutuja – 20 let stilskih preobrazb Serene Williams

Teniška igralka, ki je vedno privabljala pozornost

30. avgust 2018 ob 16:23

New York - MMC RTV SLO

Ne zgolj zmage na odprtih prvenstvih, turnirjih in navsezadnje olimpijskih igrah, 36-letna Serena Williams je od začetka svoje kariere prozornost javnosti privabljala tudi na račun svojih oprav na teniških igriščih.

"Ko nanese beseda na modo, ne želite, da se 'prekršek' ponavlja," je Williamsova pred dnevi z nasmeškom pokomentirala prepoved prvega moža francoske teniške zveze, da še kdaj stopi na peščena igrišča Odprtega prvenstva v Franciji oblečena v oprijeti črni dres.

Organizatorji Odprtega prvenstva v Franciji se med turnirjem niso oglasili glede ustreznosti dresa. Giudicelli pa je v intervjuju za revijo Tennis Magazine poudaril, da tovrstni dresi ne bodo več sprejemljivi. "Mislim, da gremo včasih predaleč. Serenina letošnja oprava, na primer, ne bo več sprejemljiva. Moramo spoštovati igro in kraj," je bil jasen Giudicelli.

Le dan po tem, ko je Williamsova prvič javno komentirala besede Giudicellija, je stopila na igrišča Flushing Meadows v tutuju z enim rokavom. To je poteza, s katero je z vrnitvijo k bolj ženstvenemu slogu oblačenja na igrišču spodbudila debato o enakopravnosti spolov v tenisu. Konec koncev kljub vrnitvi na teniška igrišča še vedno velja za predstavnico nežnejšega spola in na večini turnirjev še vedno z zmagami ne zasluži toliko kot igralci tenisa.

Dvojna merila so se pokazala še enkrat, ko si je med odmorom na Odprtem prvenstvu ZDA francoska igralka tenisa Alizé Cornet zamenjala zgornji del dresa na igrišču. Za potezo, ki je nekaj običajnega med dvoboji igralcev tenisa, je prejela kazen zaradi kršitve kodeksa. In to je svet, v katerem Williamsova še vedno tlakuje pot svojim tekmicam.

Nekaj njenih najbolj zapomnljivih oprav smo zbrali v spodnji galeriji.

K. K.