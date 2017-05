Foto: Od razgaljenih Belle in Nicki do razvpitih Paris in Lindsay

Ko se zvezde zabavajo za dober namen

26. maj 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 10:44

Cannes - MMC RTV SLO

Med najopaznejšimi na rdeči preprogi galavečera amfAR, na katerem slavni, bogati in lepi zbirajo sredstva za boj proti aidsu, je bila spet (preveč?) razgaljena Bella Hadid.

Po koncu večera se je manekenka, ki se je po sprehodu pred fotografi še dvakrat preoblekla, skupaj s kolegicami zelo sprostila in prestižni šampanjec na odru srkala kar iz steklenice, pozneje pa so jo videli v družbi raperke Nicki Minaj, ki je prav tako razkrila svoje čare: oblekli so jo v ateljeju visoke mode Roberto Cavalli.

Noč sta preplesala tudi člana canske žirije Jessica Chastain in Will Smith, ki sta se prej na odru družila z Umo Thurman - igralka je na galaprireditev pripeljala 15-letnega sina Levona Roana, ki ga ima iz zakona z Ethanom Hawkom.

Dogodek, ki je stalnica filmskega festivala v Cannesu, vsako leto privabi velikane filmskega in modnega sveta: poleg uglednih imen, kot sta Nicole Kidman in Dustin Hoffman, sta bili na seznamu povabljencev tudi "težavna" Lindsay Lohan in razvpita dedinja Paris Hilton, ki se je pred dobjektivi brez zadržkov poljubljala s svojim novim izbrancem.

Voznika formule 1 Lewisa Hamiltona so opazili med klepetom z manekenko Shanino Shaik, zelo družabna je bila tudi manekenka Winnie Harlow, ki je med drugim klepetala s pevsko zvezdo večera, Rito Oro.

Utrinke z zvezdniškega dogodka si oglejte v galeriji.

A. K.