Foto: Olimpijce navdušuje tudi park penisov, posvečen ribičevemu čarobnemu "orodju"

Iz enega penisa jih je zraslo na stotine

14. februar 2018 ob 12:18

Sinnam - MMC RTV SLO, Reuters

Le kakšno uro vožnje od olimpijskega Pjongčanga leži zaspano pristaniško mestece Sinnam, med turisti priljubljeno predvsem zaradi svojega nenavadnega tematskega parka, posvečenega plodnosti oziroma natančneje penisom.

Vse, od klopic v parku do svetilnika v majhnem pristaniškem mestu Sinnam, je posvečeno spominu na legendo o devici in ribi in temu primerno oblikovano kot majhni, malo večji in ogromni penisi. Totemi v obliki penisov, s penisi okrašene lesene ograje, celo top v obliki penisa (pri čemer radovedneže poseben napis opozarja, da naj ga ne skušajo zajahati) privabljajo številne radovedneže, a v ozadju t. i. parka penisov je legenda o plodnosti.

Legenda o devici in ribiču

Zgodba, ki jo obiskovalci lahko prebirajo med sprehodom, saj je vklesana v serijo kamnitih penisov v središču parka Haesindang, se začne s tragično smrtjo mlade device. Ta umre v hudi nevihti, medtem ko njen fant v bližini pobira morsko travo. Od takrat naprej je vas obsojena na lakoto, saj se v mreže tamkajšnjih ribičev ni ujela niti ena riba več. Dokler ni po naključju eden ozmed ribičev uriniral v morje in tako izničil urok.

Od takrat naprej je malo pristanišče znova uživalo v izobilju rib, zato so ribiči čarobnemu "orodju" svojega kolega postavili spomenik, ki bi zadovoljil devico oz. njen tavajoči duh. In iz enega penisa jih je kmalu zraslo na stotine.

Ena najnižjih stopenj rodnosti

To sicer ni nič nenavadnega, saj po Južni Koreji zadnja leta vznika vse več podobnih parkov (a omenjeni se oglašuje kot "edini park penisov na vzhodni obali") - predvsem zaradi dejstva, da se država spopada z eno najnižjih stopenj rodnosti na svetu. Po podatkih OECD-ja je bilo leta 2016 na vsako žensko 1,17 rojstev, kar pa je še vedno malo več kot bo predvidena stopnja rodnosti letos - statistiki napovedujejo, da bo znašala 1,04 rojstva na žensko.

T. K. B.