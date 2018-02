Foto: Olimpijske maskote - od legendarnega Vučka do Pjongčanga 2018

Del velikih tekmovanj od leta 1968

4. februar 2018 ob 11:24

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Velik del olimpijskih iger so vedno tudi maskote - prvič so jih predstavili v Grenoblu leta 1968, in sicer je bil takrat to Strel, letošnje olimpijske in paraolimpijske igre pa bosta zaznamovala beli tiger Soohorang in azijski črni medved Bandabi.

Maskote so že več desetletij sestavni del vsakih poletnih in zimskih olimpijskih iger, pobudi pa so sledili tudi prireditelji nekaterih večjih svetovnih tekmovanj, na katerih se za popestritev športnega dogajanja prav tako odločijo za oblikovanje posebnih simbolov oziroma figur. Tako so maskote stalnica na primer na evropskem in svetovnem prvenstvu v nogometu, na prvenstvih v atletiki, hokeju, košarki in drugih tekmovanjih.

Letošnje olimpijsko gibanje bo v kombinaciji naravne sivo-bele barvne kombinacije kožuha belega tigra Soohoranga, ki simbolizira sneg in led, ter azijskega črnega medveda Bandabija, ki je značilna žival pokrajine, ki gosti 24. olimpijske igre.

Vse se je začelo z Waldijem

Kuža Waldi je bil prva maskota poletnih olimpijskih iger, in sicer leta 1972 v Münchnu, na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 pa so imeli kar tri - severnega medveda, evropskega zajca in snežnega leoparda. Takrat so vse tri izbrali ljudje z glasovanjem, za paraolimpijske igre pa so izglasovali snežinko in žarek svetlobe.

V Riu de Janeiru na poletnih olimpijskih igrah leta 2016 sta obiskovalce osvojili maskoti Vinicius in Tom - njuni imeni so izbrali v javni anketi, v kateri je glasovalo kar 323.327 ljudi. Vinicius je predstavljal kombinacijo spretnosti mačk, pozibavanja opic in elegance ptičjega leta, imel pa je tudi na široko razprte roke in noge, s čimer so nakazovali, da bi radi v Brazilijo privabili čim več tujih gostov.

Tom je bil maskota poletnih paraolimpijskih iger, njegova glava pa je močno spominjala na Lipka - maskoto evropskega prvenstva v košarki, ki ga je leta 2013 gostila Slovenija, saj je bil ravno tako prekrit z listjem. Kot so takrat pojasnili prireditelji, je Toma fotosinteza navdajala z energijo, iz glave pa je potegnil nore zamisli in predmete. "Je v neprestani rasti in z lahkoto premaguje vse prepreke."

Mnogim je v spominu ostal tudi legendarni Vučko - maskota zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, ki je preživela športni dogodek, za katerega je bila ustvarjena. Volk je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja velika uspešnica, ustvaril pa ga je akademski slikar iz Kranja Jože Trobec.

Več fotoutrinkov različnih olimpijskih maskot si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: Reuters