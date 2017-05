Foto: Omarjev sprehod po najdaljši evrovizijski preprogi doslej

Opravo zanj oblikovala Jelena Proković

8. maj 2017 ob 11:11,

zadnji poseg: 8. maj 2017 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljo so v Marijinski palači v Kijevu priredili sprejem z rdečo preprogo za vse udeležence Pesmi Evrovizije, seveda ni manjkal niti slovenski predstavnik Omar Naber.

Na slovesnem odprtju v palači, kjer je tudi sedež rezidence ukrajinskega predsednika, so se lahko z izvajalci srečali oboževalci, priložnost, da jih izprašajo, pa so jih dobili tudi predstavniki sedme sile. Večer se je v sproščenem duhu nadaljeval v Euro Clubu.

Letošnja rdeča preproga, s katero se je uradno odprl Evrovizijski teden, je bila dolga rekordnih 265 metrov, so sporočili organizatorji glasbenega spektakla. Omar Naber se je po njej sprehodil kot 35. po vrsti, saj so predstavniki posameznih držav fotografom pozirali in intervjuje dajali po abecednem vrstnem redu.

Nato so tekmovalce ob zvokih Narodnega akademskega orkestra ljudskih glasbil, ki je preigraval venček uspešnic s prejšnjih Pesmi Evrovizije, pospremili v razstavno-kongresni center Parkovy, na strehi omenjenega središča je vsaka izmed delegacij dvignila svojo zastavo.

Za odrsko opravo Omarja je tudi tokrat, tako kot leta 2005, ko je Slovenijo s pesmijo Stop prav tako zastopal v Kijevu, poskrbela priznana modna oblikovalka in kostumografinja Jelena Proković.

Drevi čaka Omarja, ki pravi, da se v Kijevu dobro počuti, čaka nastop, ki ga bodo ocenjevale strokovne komisije, v torek pa še gledalci po vsej Evropi. Še preden bo vnovič stopil na evrovizijski oder, je novinarjem zaupal: "Nastop na največjem glasbenem festivalu je velika odgovornost, zato se bom čuval. Skušam ostati miren in zbran."

Oglejte si utrinke z evrovizijske rdeče preproge in videoposnetek s slovesnega odprtja.

A. K., foto: Sandi Fišer