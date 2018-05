Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Največ pozornosti je poleg pevke Rihanne z ekstravagantno kreacijo vzbudila Katy Perry. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: "Oskarji vzhodne obale" - preplet mode in katolištva

Tradicionalna prireditev Met Gala

8. maj 2018 ob 12:47

New York - MMC RTV SLO

Galadogodek, ki se ga je prijelo ime oskarji vzhodne obale, je tudi letos v Metropolitanski muzej privabil številne zvezdnike, ki so kar tekmovali, kdo bo s svojo obleko pritegnil več pozornosti.

Modni dogodek leta, ki je potekal pod sloganom Nebeška telesa: Moda in katoliška imaginacija, tudi letos ni razočaral. Kljub veliki konkurenci sta največ zanimanja na rdeči preprogi poželi pevki Katy Perry in Rihanna. Prva je zbrane očarala z ogromnimi angelskimi krili, druga pa z nenavadnim pokrivalom, ki je še najbolj spominjalo na škofovsko kapo - mitro.

Dogodek že 20 let poteka pod pokroviteljstvom urednice ameriške izdaje revije Vouge Anne Wintour, kostumskemu inštitutu Metropolitanskega muzeja pa vsako leto prinese več milijonov dolarjev. Lani, ko je dogodek potekal pod sloganom "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between", so zbrali zavidljivih 12 milijonov dolarjev.

Met Gala pa je očitno postal dogodek, na katerem znani ne pokažejo samo svojih novih oblek, ampak javnost seznanijo tudi s svežimi ljubeznimi. Znani podjetnik Elon Musk se je tako po rdeči preprogi sprehodil s svojo novo izbranko, glasbenico Grimes.

V spodnji galeriji vam predstavljamo nekaj utrinkov z dogodka, ki med modno srenjo velja za najbolj bleščečega. V Metropolitanskem muzeju se kljub zasoljeni ceni vstopnic kar gnete znanih obrazov.

Sa. J., Foto: Reuters