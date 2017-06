Foto: Ostrojezična Svetlana in morje rdečih zvezd na Kongresnem trgu

MMC na četrtkovi prireditvi v Ljubljani

30. junij 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ta radost, da si razumljen, da je končno razumljen simbol rdeče zvezde," Svetlana Makarovič po koncertu z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo ni skrivala vznesenosti.

Četrtkov koncert v Ljubljani z gosti je namreč posvetila simboliki rdeče zvezde in že pred začetkom napovedala, da bodo simbol rdeče zvezde pokazali v pravi luči.

"Da to ni simbol totalitarnega režima, zlorabljenega komunizma, kot je bil dostikrat - v Sovjetski zvezi, Jugoslaviji, na Poljskem in Madžarskem. Ampak, da rdeča zveza pomeni tisto pravo, tako kot v Kristusovem evangeliju - ne delaj zla! Ne napadaj, ampak brani pa se odločno," je za MMC nato dejala po koncu koncerta na Kongresnem trgu, ki je tja pritegnila tako veliko množico, da je bila asfaltna ploščad premajhna za vse, ki so spremljali triurno prireditev.

"To je bil večer iskrenosti. Z naše strani in s strani publike, vsi smo dali vse od sebe," je zagotovila Makarovičeva, ki je z veznim besedilom napovedovala izvajane pesmi in nastopajoče.

Kritični toni

V teh vložkih pa je njen ostri jezik rezal kot britev in ni skoparila s kritikami na račun oblastnikov, "trumpovskega kapitalizma", odnosa do drugačnih in neenakosti. Pošteno si je privoščila tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ki mu je namenila pesem Slinar. "Pahor naj si izbije iz glave, da bo Slovenija v prihodnje njegova 'ajde, miška mala, to mi delaj', in že dolgo ni vreden, da bi nosil rdečo zvezdo," je nato ponovila za MMC.

Katoliški cerkvi je očitala, da se nikoli opravičila za svoje zločine - od inkvizicije do belogardizma. "Sprave ne more biti, dokler se obe strani ne opravičita in dokler obe strani ne priznata svoje krivde. Kajti brez krivde ni nobena stran - ampak morata to storiti obe, ne samo ena," je prepričana.

Paleta izvajalcev

Na odru se je skozi zvečer zvrstilo več izvajalcev - Polona Vetrih, Andrej Rozman - Roza, Tomaž Mihelič - Marlena, Višnja Fičur, Miha Bezeljak, Dirty fingers, Kraški ovčarji & Ovce in drugi.

"Današnji večer je bil super - emocije so bile na vrhuncu, pesmi lepe, občinstvo enkratno. Njegovo sporočilo pa je, da je treba sledili tistemu, kar se čuti. Kajti rdeča zvezda nam Slovencem nekaj pomeni, še posebej zamejcem, Primorcem in Kraševcem," je dejala Martina Feri.

"Zato smo danes tu: da bi ljudem poskušali povedati, da imajo v rdeči zvezdi še vedno nek simbol. Simbol, ki je združil vse Slovence, ki je pomagal zgraditi Slovenijo, pod katerim so se gradile tovarne, šole, ceste, bolnišnice. In da je zadnja stvar, ki bi se je morali sramovati, prav ta simbol," je poudaril raper Nikolovski.

Največji aplavz za "Pinkote"

Z največjim aplavzom pa je občinstvo pozdravilo Tržaški pevski zbor Pinko Tomažič, ki so jih na noge dvignili s pesmimi upora, kot so Na juriš, Bella ciao, Bandiera rossa, Vstala Primorska in Hej, brigade, za katero je Makarovičeva spomnila, da je tudi himna Mestne občine Ljubljana.

"Zbor je danes prišel izjemoma, saj sicer nastopajo le ob koncih tedna, saj so večinoma zaposleni in je zdajle zanje že kar pozno," nam je, ko se je četrtek že prevesil v petek, razložila Makarovičeva, ki je pojasnila, da bodo dogodek ponovili - med drugim bodo gostovali tudi v ljubljanskem Kinu Šiška, pa v Trbovljah, Gorici, nekoliko pa se bo spremenil repertoar, saj bodo v prihodnje nastopile Kombinatke, pa tudi Iztok Mlakar in The Stroj.

"Ocena od 1 do 10? 17!"

Pesem Nosil bom rdečo zvezdo, po kateri je koncert tudi dobil ime, je za konec izvedel Primož Siter, ki je bil po koncu zelo zadovoljen.

"Ravnokar smo s prijatelji govorili o tem, da bi tej stvari lahko rekli, da se piše zgodovina. Mislim, da je bila to prelomnica - prvič zato, ker se nas je zbralo tako veliko, drugič pa zato, ker smo tako jasno predali sporočilo ter spet odprli vrata uporu in klicu po enakopravnosti. Sporočilo je bilo zelo jasno - dogodki leta 1941, ki so se zgodili pod rdečo zvezdo in združili ljudi v tej civilni iniciativi, ki se ji je reklo Osvobodilna fronta in pozneje partizanstvo, je, kot zelo rad pravi moj prijatelj Nikolovski, ena najbolj svetlih točk v zgodovini Slovenije, ki je krenila proti izkoriščanju, proti nekim družbenim gnilobam, ki so se dogajale v tistem času," nam je pojasnil.

"Ocena od 1 do 10? 17!" je zaključil.

Očitki o totalitarnosti simbola

Sama prireditev je sicer v Sloveniji naletela na buren odziv že ob sami napovedi, saj so se zvrstile obsodbe o poveličevanju totalitarnega simbola.

Inštitut za domoljubne vrednote iz Ljubljane in društvo MORiS Kočevska Reka sta od ljubljanske upravne enote tudi zahtevala, naj načrtovani koncert prepove, in sicer "na enakih pravnih osnovah, kot je bil prepovedan koncert Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru, saj se bodo predvajale pesmi z nasilno vsebino, simbolika rdeče zvezde pa žali spomin na vse padle civilne žrtve, teritorialce in policiste, ki so leta 1991 dali svoja življenja za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo".

Večer je minil mirno

Upravna enota je njuni zahtevi zavrgla, je pa ob začetku same prireditve ob 21. uri na Kongresni trg prišla skupina približno 20 zagovornikov referenduma o drugem tiru in somišljenikov proti rdeči zvezdi. S piščalkami so izživižgali koncert in s tem izzvali bes nekaterih obiskovalcev prireditve, vendar je policija skupino zadrževala ob robu trga in preprečevala stik med jeznimi posamezniki.

Izjav za medije nasprotniki prireditve niso želeli dati, za MMC je eden od njih dejal le, "da se je skupina prijateljev pač prišla pogovarjat na Kongresni trg, ker imajo do tega pravico". Smo pa med njimi opazili pobudnika referenduma o zakonu o drugem tiru Vilija Kovačiča, ki nam je pojasnil, da je na lastno pest prevzel vlogo mirovnika.

"Tukaj nisem namenoma prisoten, nisem sploh nameraval priti, za vse tole mi 'dol visi'. Bil sem na Trgu republike na svojem protestu, kjer sem razlagal, kako je referendumsko zbiranje podpisov potekalo. Ko smo tam končali, so ljudje kar spontano zavili sem. Jaz sem šel pa za njimi zato, da poskušam preprečiti morebitne konflikte, nič drugega. Vidim tudi, da so policisti dobro opremljeni in dovolj jih je. Upam, da ne bo konfliktov, pa saj nismo nori," se je pridušal.

Nazadnje res nihče "ni bil nor" in protestniki so po pol ure zapustili prizorišče, koncert pa se je nadaljeval, vse dokler ni ura odbila polnoč.

Tina Hacler, foto: BoBo