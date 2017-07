Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! "Tvegano bi bilo, če bi na otok še naprej prihajalo po 200 obiskovalcev." Foto: EPA Sorodne novice Na Hvaru turistom za neprimerno vedenje do 700 evrov kazni Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Otok, na katerega smejo le moški, na seznamu svetovne dediščine

Dostop bo zdaj omogočen zgolj redovnikom

15. julij 2017 ob 15:09

Okinošima - MMC RTV SLO/STA

Na Unescov seznam svetovne dediščine so vpisali japonski otok Okinošima, na katerega so do zdaj smeli dostopati zgolj moški, od prihodnjega leta naprej pa bo to dovoljeno le še redovnikom.

Šintoistično svetišče Munatkata Taisha, ki ima otok v lasti, se je zaradi ohranjanja otoka odločilo prepovedati prihod obiskovalcem, zato bodo od prihodnjega leta naprej otok lahko obiskovali zgolj menihi.

Na otok ženske sicer sploh ne smejo, moški pa se morajo pred vstopom v svetišče vedno goli okopati v morju. Omejeno število ljudi je lahko doslej otok, ki leži severozahodno od otoka Kjušu, obiskalo le enkrat letno v sklopu festivala, ki je trajal dve uri, ves čas pa so se morali držati strogih pravil. Letos so obisk omogočili 200 moškim.

Vendar pa se je zdaj svetišče odločilo, da bodo otok pred uničevanjem lahko zaščitili zgolj, če obiskovalce omejijo zgolj na redovnike. "Zdaj ko je otok na Unescovem seznamu, mora biti močno zaščiten," je povedal tiskovni predstavnik šintoističnega svetišča.

"Tvegano bi bilo, če bi nanj še naprej prihajalo po 200 obiskovalcev," je še dodal in poudaril, da otok varujejo šintoistični menihi. Za namen raziskovanja in varovanja otoka pa bodo dostop nanj še vedno omogočali raziskovalcem.

Majhen košček kopnega sicer že več stoletij naseljujejo menihi, ki molijo k boginji otoka. Že od pradavnine otok, ki leži v Japonskem morju, predstavlja pomembno izhodišče za japonsko trgovino s tujino. Je namreč na poti, ki japonsko otočje povezuje s Korejskim polotokom in Kitajsko.

P. B., foto: EPA