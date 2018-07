Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Haute Couture v Parizu poteka dvakrat letno. Foto: EPA Sorodne novice Ko na ljubljanski modni brvi trčita kurent in koralni greben Dodaj v

Foto: Pariz zavzeli ljubitelji in kreatorji visoke mode

Pariški Haute Couture

3. julij 2018 ob 12:58

Pariz - MMC RTV SLO

Francosko prestolnico so v teh dneh napolnili modni navdušenci, saj se v Parizu odvija teden mode Haute Couture.

Na modnih brveh se tako velike modne hiše trudijo predstaviti svoje najboljše kreacije za prihajajočo sezono jeseni in zime. Med drugim so svoje kreacije že predstavili pri Chanelu, Mauriziu Galantu, Antoniu Grimaldiju, Ralphu and Russu, Irisu Van Herpnu in drugih.

Haute couture je sicer praznik mode, ki se v Parizu odvija dvakrat letno, najboljše svetovne modne hiše pa lahko takrat predstavijo svoje najboljše kose, za katere bi morali odšteti med 10 in 100 tisoč dolarjev.

Sicer pa tudi za največje ni tako preprosto ustvariti dovolj tovrstnih oblek za dve modni reviji letno, temveč to redno uspeva zgolj hišam, kot so Chanel, Dior in Valentino. Zaradi premajhne količine oblek so v prejšnjih letih svojo udeležbo že morali odpovedati Chanel, Dior in Valentino.

Kakšne obleke visoke mode bodo trende narekovale v prihajajoči sezoni, si lahko ogledate v spodnji galeriji.

foto: EPA