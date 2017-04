Foto: Pasji sladoled, ki ga lahko ližejo tudi ljudje

Runo, bi kepico v kornetu ali raje na palčki?

11. april 2017 ob 09:54

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO/Reuters

Sladkosnedi psi so v mehiški prestolnici dobili svojo prodajalno sladoledov, v kateri se lahko osvežijo in ohladijo, sladoled pa naj bi ugodno vplival tudi na njihovo prebavo.

Prodajalno je postavil Mauricio Montoya, ki je dejal, da je pes za sladolede izdelan iz naravnega jogurta in bakterije mlečne kisline, ki pomagata štirinožcem pri urejanju prebave. Običajni sladoled, namenjen ljudem, namreč pri psih lahko povzroči drisko in bolečine v želodcu. Montoya je dodal, da je njegov sladoled tako imeniten, da ga lahko poskusijo in uživajo tudi ljudje - ni pa znano, ali mu mehiški lastniki psov verjamejo in ali kakšno kepico pasjega sladoleda v resnici naročijo tudi zase.

V sladoledarni Don Paletto so na voljo različni okusi z imeni, kot so "Gentleman" in "Lucky Lucky", lastniki pa lahko za svoje kosmatince izberejo, ali jim bodo kepico ali dve postregli v kornetu, posodici ali na palčki. Mehičan je sladoled za pse imenoval "heladog" - po španski besedi za sladoled (helado) in angleški za psa (dog).

"Verjetno je precej dolgočasno vsak dan jesti isto hrano, zato svojega psa pripeljem sem, da ga malo razvajam," je dejala ena od strank.

A. P. J.