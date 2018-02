Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Ljubitelji zimskih radosti so se popoldne zbrali v Tivoliju. Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v

Foto: Pazi, kepa! Snežni spopad sredi Tivolija.

Zimske radosti sredi prestolnice

8. februar 2018 ob 20:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tivoli je na slovenski praznik kulture gostil snežni spopad, v katerem so lahko vsi ljubitelji zimskih radosti merili svoje moči v kepanju.

"V Tivoliju se bomo zbrali ob 14.00 – eden proti drugemu in drug z drugim. Priznaj, da je občutek, ko nekoga v snajperskem slogu Vasilija Zajceva 'spucaš' s kepo ... pač fenomenalen. Priznaj! Pripravi snežno strelivo, odmeri, izstreli! Let's get ready for war!" je zapisala gostiteljica dogodka Manja Gorjan.

Ljubitelji kepanja so se zbrali v parku Tivoli na odprtem - tako da pri metanju kep niso ovirali drugih mimoidočih. Obiskovalci so se razdelili v dve skupini – modro in rdečo. Spopada so se udeležili tako mladi kot mladi po srcu.

Več utrinkov s kepanja si lahko pogledate spodaj.

