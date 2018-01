Foto: Perje, bleščice, kobaltno modra in nežno rožnata - modne uspešnice na nagradah SAG

Črnine, ki je kraljevala na Zlatih globusih, ni več

22. januar 2018 ob 11:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na podelitvi nagrad Ameriškega igralskega ceha (SAG) so zvezdnice na rdeči preprogi zbujale pozornost z raznolikimi oblekami, ki so nakazale nekaj smernic letošnjega (modnega) leta.

Več igralk se je za še eno podelitev v letošnji sezoni nagrad, ki bo vrhunec dosegla z Oskarji 4. marca, odločilo za bleščeče večerne obleke, zato so nekateri modni strokovnjaki zapisali, da so bleščice postale "nova črna". Za svetlečo obleko so se med drugim odločile Halle Berry, Margot Robbie in Nicole Kidman.



Eden izmed najopaznejših modnih dodatkov na podelitvi nagrad SAG je bilo tudi perje - tako pravo (Lupita Nyong'o, Margot Robbie) kot umetno (Mary J. Blige, Olivia Munn), nekatere slavne igralke pa so se odločile za potiskan cvetlični vzorec. Med njimi so bile Maya Rudolph, Gina Rodriguez in Brie Larson. Jennifer Lewis in njene soigralke iz nagrajene dramske serije To smo mi (Mandy Moore, Chrissy Metz in Susan Kelechi Watson) so vse izbrale toaleto kobaltno modre barve in požele veliko pozornosti.

Modni strokovnjaki so kot najopaznejše trende navedli tudi živo rdeče ustnice (Nicole Kidman, Yara Shahidi, Tracee Ellis Ross), večerne toalete bledo rožnatih barv (Saoirse Ronan, Dakota Fanning) in obleke z ogrinjali (Laura Linney, Tracee Ellis Ross, Yara Shahidi).

Poznavalci pa so si enotni pri največjem "kiksu" večera, ki ga je "zagrešila" Kate Hudson v nenavadni rožnati obleki s črnimi srčki in z dodatkom čipke. Se strinjate?

Rdečo preprogo podelitve nagrad Ameriškega igralskega echa (SAG) si oglejte spodaj.

A. P. J.