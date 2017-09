Foto: Peščeni orjak, ki ga krasijo svetovne znamenitosti

Od Sfinge do beneškega Rialta

1. september 2017 ob 21:05

Duisburg - MMC RTV SLO, Reuters

V Nemčiji je ekipa umetnikov iz skoraj 4000 ton peska zgradila največji peščeni grad na svetu. Dosežek so potrdili tudi pri Guinnessovi knjigi rekordov.

V mestu Duisburg na zahodu Nemčije so umetniki več kot tri tedne gradili in oblikovali peščeno umetnino, ki se je z več kot 16 metri v Guinnessovo knjigo rekordov zapisala kot najvišja peščena stvaritev na svetu. S tem so za skoraj dva metra izboljšali prejšnji rekord, ki ga je februarja letos postavil indijski umetnik Sudarsan Patnajk.

Peščeni grad pa pozornosti ne vzbuja samo zaradi svoje višine, saj ga krasijo številni detajli, kot so posnetki različnih svetovnih znamenitosti ter reliefi ljudi in živali. Tako lahko obiskovalci na peščenem gradu med drugim najdejo Sfingo iz Gize, znani beneški most Rialto, poševni stolp iz Pise in znamenito Sagrado familio.

Mednarodna skupina umetnikov je rekordno visok peščeni grad skušala postaviti že lani, a jim takrat ni uspelo. Letos so se zato podviga lotili na nekoliko drugačen način in uporabili drugačen pesek.

"Grad se ni porušil, ker je bila tokrat kakovost peska boljša kot pri prejšnjih poskusih," je povedala ukrajinska umetnica Eugenia Kolot. Dodala je, da se morajo za uspeh poleg tega zahvaliti lepemu vremenu in dobremu načrtovanju.

