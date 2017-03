Foto: Pestro dogajanje na ljubljanskem tednu mode

LJFW pomlad/poletje 2017

31. marec 2017 ob 21:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljanski teden mode pomlad/poletje 2017 je v polnem zagonu in je v prvih dveh dneh gostil kar nekaj znanih modnih oblikovalcev, ki so predstavili svoje najnovejše kolekcije.

Prvi dan so predstavili kolekcije natečaja Fashion scout see, ki povezuje oblikovalce iz celotne regije. Delo oblikovalcev je ocenjevala mednarodna strokovna komisija, ki je bila sestavljena iz dolgoletnih profesionalcev s področja mode. Ana Jelinič se je s svojo kolekcijo uvrstila na drugo mesto, Petja Zorec je bila izbrana, da svojo kolekcijo predstavi okotobra na beograjskem tednu mode, zmagovalec natečaja pa je srbski Neo design.

Mass

V dopoldanskem času drugega dne LJFW je na Gradu dišalo po pomladi in modnih dodatkih, saj je svojo kolekcijo predstavila znamka Mass. Revija je vela po svežem, lahkotnem in pozitivnem.

Mnogokdo: 1991

"Tako kot mi je pomembna vizualna prezentacija, na isto pozicijo postavljam zgodbo. Ozadje tistega, kar vidimo. Tistega, kar predstavljam," je dejala Nika Batista. Projekt Mnogokdo: 1991 je sestavljen iz osmih ljudi, iz osmih posameznikov rojenih leta 1991. "V ospredje postavljam njihove misli. Njihov pogled na svet. Njihovo razmišljanje. Njihove strahove, upe, želje, mnenja. Generacijo, rojena leta 1991."

Razstava Različno ista

"Dve votli geometrijski telesi, odeti v generično belino, se pojavita v prostoru. Kocki, navzven kot prazni slikarski paleti, v svoji notranjosti skrivata barvito vsebino. Dva ekstrema, ki izhajata iz nasprotij med toplim in hladnim, mehkim in trdim, nagubanim in gladkim, organskim in gometričnim ter naravnim in umetnim. A vsak objekt zase, tako materialno kot čutno, je le del širše celote, katere pomen odkrijemo šele, ko postopoma povežemo misli in čustva," pa je o svoji razstavi pojasnil Lovro Ivančić.



Aleksandra Brlan

Kolekcija Real People (Pravi Ljudje) govori o sproščenem načinu življenja, o ljudeh, ki živijo življenje vsak dan in ga sprejemajo takšnega, kot je. Svojo garderobo gradijo spontano, glede na razmere, v katere jih popelje življenje. Zato se v kolekciji materiali skoraj ne ponavljajo. Kroji so večinoma geometrijski, enostavni, materiali in vzorci pa so pestri, saj svojo inspiracijo poiščejo v nomadskih ljudstvih sveta.

Tatjana Kalamar Morales

Za MORRO je oblikovalka Tatjana Kalamar Morales pripravila klasično kolekcijo, ki bazira globoko v eleganci in krojaškem izročilu. Tokrat so bila oblačila za odtenek bolj divja in drzna. Opaziti je bilo veliko poigravanja s klasičnimi kosi oblačil in njihovimi elementi. Rezultat je razgibana kolekcija, katere navdih je svetloba in lahkost. Oblikovalka namreč ostaja zvesta filozofiji znamke, ki se osredotoča na čiste linije, vrhunske tkanine, lahko izdelavo in prijeten občutek ob nošenju. Posebnost znamke ostaja razumevanje ženske in moške mode, ki ju ne razlikuje in zagovarja stališče, da gre na koncu za človeško telo in individualnost, ne za spol ali družbeno vlogo.

Marko Potkozarac Feher, ki študira v Londonu in rad dela avtobiografske kolekcije, je svoja dela že objavil v Elle in Vogue UK, na tednu mode pa se je prvič predstavil slovenskemu občinstvu. Videna kolekcija v črni in rdeči barvi z vpadljivimi napisi je bila konkretna, morda celo malenkost uniformirana v vizualnem izrazu.

P. B., foto: Jure Makovec