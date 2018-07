Foto: Pirančani z zvonika že četrtič spustili princesko

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Princeska mora biti Pirančanka. Foto: Arhiv ŠKID/Arhiv ŠKID Dodaj v

Slabo vreme vzdušja ni pokvarilo

18. julij 2018 ob 10:52

Piran - MMC RTV SLO

S spustom princeske z zvonika v Piranu obujajo spomin na dogodek iz leta 1343, ko je po verovanju piranski zavetnik sv. Jurij Pirančane rešil pred strašno nevihto.

Prireditev, ki so jo v Piranu pripravili četrtič zaporedoma, je na Tartinijev trg privabila lepo število obiskovalcev, ki so radovedno pogledovali proti zvoniku.

Še preden se je z zvonika spustila letošnja princeska, so na zvoniku izobesili 20 metrov dolgo zastavo s princeskinim grbom.

Kot je znano, so v mestnem arhivu našli papeško bulo, ki jo je leta 1346 papež Klement poslal Pirančanom. V njej je tudi risba, na kateri sta princeska in sv. Jurij, ki s sulico drži zmaja. Organizatorji so z izvirne slike vzeli princesko in ji dodali obrise piranske cerkve ter zvonika. Novo sliko so natisnili na 20 metrov dolgo zastavo v barvah Pirana in jo poimenovali Princeskina zastava.

Letos se je z zvonika spustila Urša Kveder. Princesko so okronali dan dan pred spustom, še prej pa se je morala okopati v piranskem mandraču, so zapisali v Športno- kulturno-izobraževalnem društvu (ŠKID) Jaz sem najboljši.

