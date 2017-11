Foto: Na Pirellijevem koledarju temnopolta različica Alice v Čudežni deželi

Izdajajo ga od leta 1964

16. november 2017 ob 11:34

London - MMC RTV SLO

Potem ko so Pirellijev koledar za leto 2016 krasile močnejše ženske, za leto 2017 pa oskarjevke, je tema koledarja za naslednjih 365 dni Alica v Čudežni deželi, vsi, ki so stopili pred fotoaparat, pa so temnopolti.

Legendarni roman Lewisa Carrolla je bil predelan in preigran že neštetokrat, a še nikoli niso bili vsi glavni protagonosti v njem temnopolti. Prav takšno fotografiranje so si za leto 2018 zamislili pri italijanskem proizvajalcem pnevmatik, ki ga tradicionalno natisnejo le v nekaj tisoč izvodih.

Fotografije so delo britanskega fotografa Tima Walkerja, stilist pa je bil novi urednik britanskega Voguea Edward Enninful. K sodelovanju so povabili kar nekaj znanih obrazov in vsi so se z veseljem odzvali. Slavna manekenka Naomi Campbell se je tako prelevila v kraljevega rablja, igralka Whoopi Goldberg je pozirala kot vojvodinja, ameriški manekenki Slick Woods pa so izbrali vlogo Norega klobučnika. Kot Alica je pozirala 22-letna južnosudansko-avstralska manekenka Duckie Thot. Pri fotografiranju je sicer sodelovalo 18 manekenk in manekenov, igralk in aktivistov, med drugimi oskarjevka Lupita Nyong’o, borka za človekove pravice Jaha Dukureh in albino manekenka Thando Hope.

"Zgodba o Alici in njenih dogodivščinah je bila povedana že na ogromno različnih načinov, a mislim, da še nikoli nismo imeli temnopolte Alice. Želel sem narediti korak naprej pri predstavitvi izmišljenih likov in raziskati drugačno ideju lepote," je Walker pojasnil svojo zamisel.

Dolg spisek sodelujočih

Pirelli je prvi koledar izdal daljnega leta 1964, od takrat pa se je v zgodovino mode zapisal po umetniških razgaljenih fotografijah znanih žensk. Med tistimi, ki so v preteklosti krasile strani Pirellija, tako najdemo Sienno Miller, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Kate Moss, Cindy Crawford, Lauren Bush, Laetitio Casta, Millo Jovovich, Doutzen Kroes, Heidi Klum, Sophio Loren, Penélope Cruz, Brittany Murphy, Amy Smart, Julio Stiles, Karolino Kurkovo, Adriano Lima, Alessandro Ambrosio, Bridget Moynahan, Shannyn Sossamon, Meno Suvari, Isabeli Fontano, Hilary Swank in Natasho Poly.

Lani je Peter Lindbergh pred objektiv postavil Nicole Kidman, Julianne Moore, Umo Thurman in druge dobitnice oskarja, ki so pozirale zapete do vratu in z malo ličili. Leto predtem pa je Annie Leibovitz navdih našla v uspešnih močnejših ženskah - Sereni Williams, Patti Smith, Amy Schumer in drugih.

Who better to imitate the mysterious Caterpillar than the enigmatic stylist herself, #ZoeBedeaux? #InTheCal #PirelliCalendar A post shared by Pirelli (@pirelli) on Nov 1, 2017 at 4:09am PDT

Polite, patient and kind, the King of Hearts is an unlikely hero in Alice’s Adventures in Wonderland. #PirelliCalendar #InTheCal A post shared by Pirelli (@pirelli) on Nov 7, 2017 at 11:04am PST

@jahaendfgm, plays the Wonderland Princess in #TimWalker’s take on Alice’s Adventures in Wonderland for the 2018 #PirelliCalendar. #InTheCal A post shared by Pirelli (@pirelli) on Nov 9, 2017 at 8:24am PST

Today, we take a trip down the rabbit hole with the Mad Hatter, @slickwoods. Goodbye reality, hello fantasy… #PirelliCalendar #InTheCal A post shared by Pirelli (@pirelli) on Nov 10, 2017 at 8:53am PST

The 2018 #PirelliCalendar sees @lilyachty as the Queen’s Guard: living at the mercy of the Queen of Hearts. #InTheCal A post shared by Pirelli (@pirelli) on Nov 10, 2017 at 8:54am PST

Heads will roll with @diddy and @iamnaomicampbell at the helm as the Royal Beheaders in the 2018 #PirelliCalendar. #InTheCal A post shared by Pirelli (@pirelli) on Nov 10, 2017 at 10:04am PST

“Off with their heads!” @rupaulofficial and @djimonm_honsou are a force to be reckoned with as the Queen and King of Hearts. #PirelliCalendar #InTheCal A post shared by Pirelli (@pirelli) on Nov 10, 2017 at 10:06am PST

A. P. J.