Foto: Pivovarna, kjer kakovost vode nadzirajo z raki

Senzorji merijo srčni utrip in gibanje rakov

29. september 2017 ob 19:00

Protivin - MMC RTV SLO

V češki pivovarni so za nadziranje čistosti vode vpeljali sladkovodne rake, ki so opremljeni z natančnimi senzorji za spremljanje srčnega utripa in premikanja.

V pivovarni Protivin na jugu Češke so v želji, da bi za pripravo piva zagotovili kar najvišjo kakovost vode, uvedli nenavadno inovacijo. V svojih prostorih so namestili akvarije, skozi katere se pretaka voda iz izvira, ki ga pivovarna uporablja za varjenje piva.

V akvarijih prebivajo potočni raki, opremljeni z infrardečimi senzorji, ki spremljajo njihov srčni utrip in gibanje. Raki so namreč izredno občutljivi na kakovost vode in se na kakršne koli spremembe odzovejo s spremenjenim obnašanjem in drugačnim srčnim ritmom.

Pridobljene podatke nato analizira računalniški program. "Ko program spremembe gibanja in bitja srca zazna pri treh rakih ali več, vemo, da so se pojavile spremembe v kakovosti vode. Odzovemo se lahko zelo hitro, saj imamo rezultate na voljo v treh minutah," je razložil glavni pivovar Michal Voldrich.

Delo čeških znanstvenikov

Sistem so razvili in patentirali znanstveniki Južnočeške univerze v Čeških Budjejovicah. "Rake uporabljamo kot živ kemični laboratorij, saj se zelo hitro odzovejo na zelo veliko različnih majhnih sprememb in se s tem razlikujejo od detektorjev, ki zaznavajo zgolj posamezne dejavnike," je povedal Pavel Kozak, vodja univerzitetnega inštituta za hidrobiologijo.

Raziskovalci nameravajo sistem razvijati in nadgrajevati ter za nadzor telesnega in zunanjega obnašanja rakov uporabljati posebne kamere.

M. Z.