Foto: Pljuni! Naj peška poleti čim dlje!

Rekorda jim ni uspelo podreti

18. junij 2017 ob 14:04

Kehrsiten - MMC RTV SLO/EPA

V soboto je v Švici potekalo zelo izvirno, obenem pa že tradicionalno tekmovanje - v pljuvanju češnjevih pešk. A obiskovalci domov niso odšli povsem zadovoljni, saj obstoječi rekord ni padel.

Če ste mislili, da je pljuvanje češnjevih koščic lahko zgolj otroška zabava in nikoli resno tekmovanje, ste se zmotili. Precej resno pljuvanje pešk jemljejo v ZDA, kjer tovrstna tekmovanja prirejajo vso pozno pomlad, zadnje čase pa so vse bolj priljubljena tudi v Evropi, predvsem v nemško govorečih deželah.

V Kehrsitnu ob Lucernskem jezeru so tako v soboto pripravili državno tekmovanje, obenem pa si močno želeli, da bo nekomu ravno na njihovem tekmovanju uspelo podreti svetovni rekord, ki znaša 28,51 metra in ga je leta 2004 postavil Brian Krause. A ni šlo. So se pa udeleženci med pljuvanjem seveda odlično zabavali.

T. K. B.