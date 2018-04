Foto: Po 26 letih obujena žičnica iz Sarajeva na hrib Trebević

Za domačine vožnja tri evre, za tujce 10

6. april 2018 ob 11:20

Sarajevo - MMC RTV SLO

V Sarajevu je po 26 letih znova začela voziti znamenita žičnica na bližnji hrib Trebević, ki je zaslovela med olimpijskimi igrami leta 1984, med vojno pa je bila popolnoma uničena.

"Želimo vas osrečiti. Dež nas ne moti, kajti Trebević ponovno prihaja v mesto," je ob odprtju dejal župan Sarajeva Abdulah Skaka. Danes je tudi dan mesta Sarajevo. Na slovesnost so prišle delegacije iz 30 držav.

Žičnica na 1160 metrov visok Trebević je bila postavljena leta 1959, ko je lahko v eni uri prepeljala 400 ljudi. Zaradi nezadostnega vzdrževanja in tehničnih pomanjkljivosti je žičnica leta 1989 nehala voziti, med spopadi pa je bila razdejana do tal. Na hrib in z njega zdaj znova vozi 33 kabin, ki se premikajo pet metrov na sekundo, s skupno zmogljivostjo 1200 ljudi. Vožnja v eno smer traja sedem minut, v vsaki kabini pa je prostor za deset potnikov.

Ob ponovnem zagonu so člani nekdanje glasbene skupine Ambasadori, med katerimi je tudi Zdravko Čolić, znova posneli skladbo Trebević opet silazi u grad. Mnogi Sarajevčani imajo žičnico za simbol mesta in njeno novo "rojstvo" dojemajo kot vrnitev v preteklost, poroča Radio Sarajevo.

Na Trebeviću olimpijska proga za bob

Žičnica je bila z dolžino 2100 metrov včasih najdaljša tovrstna naprava v regiji. Na Trebeviću so za zimske olimpijske igre leta 1984 postavili tudi znamenito progo za bob. Ko je Bosna in Hercegovina 3. marca leta 1992 razglasila neodvisnost, je varnostnik pri žičnici Ramo Biber postal prva žrtev vojne. Ustrelili so ga srbski vojaki.

Obnovitev žičnice je stala okoli 10 milijonov evrov, kar pomeni, da je šlo za enega največjih povojnih infrastrukturnih projektov v državi. Mnogo sredstev so dobili z donacijami.

Povratna vozovnica za domačine stane šest bosanskih mark (dobre tri evre), tujci pa bodo morali plačati 20 mark (dobrih deset evrov). "Ne bomo dopustili, da bi bila žičnica namenjena le eliti. Pripada vsem prebivalcem Sarajeva, saj je Trebević naš največji naravni park," je dejal župan Skaka.

A. P. J., foto: Reuters