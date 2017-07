Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Stane Klemenc na krstni vožnji s prijatelji. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Po Bohinjskem jezeru zaplul šestmetrski deblak

Izdelal ga je 67-letni Stane Klemenc

21. julij 2017 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko je osvojil številne vrhove, se je Stane Klemenc lotil novega izziva - izdelave šest metrov dolgega in okoli 200 kg težkega deblaka, ki je doživel premierno plovbo.

Prebiranje romana Bobri Janeza Jalna je nekdanjega fotografa, alpinista in ustanovitelja Kajak kanu kluba Bohinj navdihnilo, da poprime za gradivo, po dveh letih teoretičnega preučevanja, po pogovorih z arheologi in predvsem, ko mu je družina Frtunčovi dala jelko, ki so jo posekali v Davči blizu smučišča Cerkno, pa se je maja lahko končno lotil izdelave.



Približno 100 ur je potreboval, da dokonča deblak. Zadnje podrobnosti okoli njega je pilil vse do konca, dokler ga niso fantje iz Kajak kanu kluba Bohinj, naložili na voz, ki je deblak popeljal do zaliva Pod skalco. Tam so Klemenca in preostale pričakali prijatelji, ki so najprej občudovali deblak, vsi, ki so želeli, pa so se v njem lahko tudi zapeljali. V deblaku se lahko prevaža šest ljudi.

Ali je zadovoljen s končnim izdelkom: "Sem, edina uganka, ki jo imam, pa je, ali bo plul, ko ga bomo postavili na vodo," je povedal pred splavitvijo Klemenc. Deblak je seveda zaplul, na voljo pa bo za veslanje in uživanje v prvinskem načinu prevoza v teh krajih še naprej, je povedal Klemenc, ki je za konec še odkril želje za naprej? "Izdelati štiri metre dolg deblak, ki ga bom lahko sam veslal."

Fotografij s krstne vožnje si lahko pogledate spodaj.

