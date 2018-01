Foto: Po črnini na Zlatih globusih zvezdnice tokrat znova v barvah

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Angelina je pokazala nekaj svojih tetovaž. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Vse prej kot klasična rdeča preproga - zlati globusi v črnem Dodaj v

12. januar 2018 ob 12:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po Zlatih globusih, ko so zvezdnice izčrpale vse mogoče različice krojev, materialov in dolžin večernih toalet v črni barvi, je bila rdeča preproga (no, v resnici je bila modra) nagrad kritikov znova tipično barvno raznolika.

Še več, prevladujoča barva na 23. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad Critics' Choice Awards, ki so potekale v Santa Monici, je bila - bela. Zanjo se je odločila med drugim Angelina Jolie, ki je izbrala ozko obleko brez rokavov z dodatkom perja, za katero je modni urednik Vogue Remy Rippon dejal: "Ta videz je brezčasen. Čudovita bi bila videti na rdeči preprogi pred 20 leti in delovala bo tudi na preprogi čez 20 let. Popolnost." 42-letna filmska zvezdnica je obleko kombinirala z diamantnimi uhani, rdečo šminko in kremastimi salonarji.



Modne strokovnjake je navdušila tudi igralka Kate Bosworth, ki velja za eleganco za dveh nogah. Za belo sta se odločili tudi Diane Kruger in Emma Roberts, Jessica Chastain pa je pohvale dobila za zeleno toaleto z izrezom na sprednji in zadnji strani.

Kritiki so prikimali tudi voditeljici večera, igralki Olivii Munn, kar dve zvezdnici, Emilia Clarke in Reese Witherspoon, pa sta izbrali črno obleko z belimi pikami. "Izbira bele na rdeči preprogi je vedno tvegana odločitev, saj si nihče ne želi, da je videti kot v poročni obleki. A Diane Kruger v kreaciji Vere Wang je zadela," so enotni kritiki, ki so med bolje oblečene uvrstili tudi Saoirse Ronan, Allison Janney, Elisabeth Moss in Margot Robbie.

Oblačila udeležencev podelitve nagrad kritikov si oglejte v galeriji. Foto: Reuters

A. P. J.