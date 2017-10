Foto: Po devetih mesecih teme so se na Piccadilly Circus vrnili svetleči oglasi

Prvi oglas je bil tam postavljen že leta 1908

26. oktober 2017 ob 17:51

London - MMC RTV SLO

Znamenito londonsko križišče Piccadilly Circus je po več mesecih spet zažarelo v neonskih barvah, naj pa zdaj sije svetloba z največjega digitalnega zaslona na stari celini.

Na Piccadilly Circusu, ki je obvezna postojanka vseh turistov, ki obiščejo prestolnico Velike Britanije in tako kot newyorški Times Square velja za eno izmed najbolj fotografiranih križišč na svetu, je januarja ostal brez svetlobnih oglasov.

Ti so tam do zdaj ugasnili le med drugo svetovno vojno, med pogrebom britanskega premierja Winstona Churchilla leta 1965 in princese Diane leta 1997 ter med t. i. urami zemlje, ko ljudje po vsem svetu v znak boja proti podnebnim spremembam ugasnejo luči.

Letos pa so jih so ugasnili, ker so pripravljali tehnične izboljšave. Obstoječih šest zaslonov je namreč zamenjal en sam ogromen zaslon iz svetlobnih diod, ki se lahko pohvali z nazivom največjega v Evropi, ohranil pa je svojo značilno zavito obliko.

Pano na Piccadilly Circusu velja za najbolj prestižni oglaševalski prostor, saj gre mimo njega kar dva milijona mimoidočih na teden, njegov zakup pa v blagajno lastniku, nepremičninskemu podjetju Landsec, letno prinese 4,5 milijona evrov.

T. H.