Foto: Po državi že navsezgodaj zadonele budnice

Tradicionalno bujenje godb na pihala

1. maj 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

V številnih krajih po državi so navsezgodaj zadonele t. i. prvomajske budnice: po ulicah so korakali glasbeniki, ki so mimoidočim, kot veleva tradicija, delili rdeče nageljne.

Člani pihalnih orkestrov po vsej državi na praznik dela, 1. maj, tradicionalno vstanejo zelo zgodaj, saj navadno začnejo z glasbo prebujati že pred zoro, torej pred peto uro zjutraj.

Ustavijo se v središčih manjših krajev in se sprehodijo po osrednjih ulicah večjih, nato pa serijo nastopov navadno sklenejo na prvomajskih praznovanjih.

T. K. B., Foto: boBo