Foto: Po lanski polomiji Mariah Carey tokrat zablestela

Zmagoslavna vrnitev Mariah Carey na Times Square

1. januar 2018 ob 10:19

New York - MMC RTV SLO

Silvestrski nastop Mariah Carey na Times Squaru se lani ni končal po načrtih, pevska diva je namreč pela na plejbek, toda letos se ji je ponudila druga priložnost, ki je ni izpustila iz rok.

Pred več kot milijonsko množico, ki se je zbrala na Times Squaru, je 47-letna diva izvedla dve pesmi, in sicer njeni uspešnici Vision of Love in Hero. Tokrat je vse minilo brez tehničnih težav in pevka se je vmes celo pošalila na svoj račun: "Srečno novo leto! Želim samo narediti požirek čaja, če mi bodo pustili. Rekli so mi, da bo tu topel čaj," je nagovorila zbrane Careyjeva.

Čaja na koncu ni srknila, je pa zato prepričala obiskovalce. "Oh, počutim se precej bolje kot lani, ko me je morala pospremiti policija ob izhodu," je dodala v pogovoru z voditeljem novoletnega programa Ryanom Seacrestom. Lani so se namreč ob pesmi Emotions pojavile tehnične težave, kar je pevko tako vrglo iz tira, da je le stežka zadela kakšno noto, pozabila pa je celo besedilo.

Težave so se nadaljevale tudi pri eni njenih bolj znanih uspešnic, We Belong Together, ko je sredi pesmi kar obupala, pesem pa je igrala naprej, je poročal New York Times, ki je še dodal, da se česa podobnega na javni televiziji tako velikemu izvajalcu že dolgo ni zgodilo.

Careyjeva, ki je svoje največje uspehe dosegla v 90. letih in ima v bogati zbirki nagrad tudi pet grammyjev, je v ABC-jevi novoletni oddaji s Seacrestom tudi letos nastopila pred več kot milijonsko množico, ki se je zbrala na Times Squaru ob koncu leta, kjer opolnoči pospremijo spust orjaške krogle. V novo leto pa je Newyorčane popeljala uspešnica Franka Sinatre New York, New York. Med drugim sta letos na Times Squaru nastopila še Camila Cabello in Nick Jonas.

K. K., foto: Reuters