Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Po ulicah Sydneyja s parado slavili različnost

Sodelovalo je več tisoč ljudi

4. marec 2017 ob 18:03

Sydney - MMC RTV SLO/Reuters

Na ulicah Sydneyja je rajalo na tisoče ljudi, ki so v okviru parade, poimenovane tudi Mardi Gras, slavili različnost in ljubezen vseh barv in oblik.

Udeleženci se po zgledu pustnih karnevalov (imenovanih tudi mardi gras) našemijo oz. preoblečejo, a bistvo parade že leta ni več v pustnem šemljenju, ampak v praznovanju različnosti. Vsakoletna parada gejev in lezbijk v Sydneyju se je namreč že pred leti spremenila v parado, ki slavi vse oblike ljubezni, še vedno pa ostaja poudarek na homoseksualnih parih.

Več utrinkov dogajanja si oglejte v galeriji spodaj. Foto: Reuters.

T. K. B.