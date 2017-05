Foto: Po uličicah in med vinogradi so brzeli starodobni tricikli

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tricikli, ki so tekmovali, so bili tematsko okrašeni. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Letos je tekmovalo 29 ekip

1. maj 2017 ob 09:39

Epesses - MMC RTV SLO/EPA

Že 20. leto zapored so v švicarskem mestu Epesses ob Ženevskem jezeru pripravili tekmovanje s tricikli, ki se ga je letos udeležilo 29 ekip.

V Epessesu, mestu ob Ženevskem jezeru, ki je znano predvsem kot vinorodno območje, so tricikli tradicionalno prevozno sredstvo. Nekoč so jih uporabljali vinogradniki za prevoz grozdja in opreme po vinogradih, ki so kot terase vrezani v strmo pobočje nad jezerom, med posameznimi vinogradi in po ozkih ulicah do kleti.

Danes se z njimi največkrat vozijo le še ljubiteljsko - tako kot pretekli konec tedna, ko so po starodavnem mestecu brzeli v okviru 20. tekmovanja s tricikli. To je bilo sestavljeno iz dveh delov: dirke s skupinskim startom in vožnje na čas.

Starodobni tricikli, ki so brzeli po uličicah Epessesa, so bili sicer tudi prava paša za oči, saj so jih ekipe dogodku primerno tudi lepo okrasile, skladno s tematiko svoje ekipe.

