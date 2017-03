Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pevka Demi Lovato se ni mogla izogniti sluzi. Foto: Reuters Nick Cannon in Mariah Carey sta se kljub temu, da sta ločena, podelitve nagrad udeležila skupaj s svojima otrokoma. Foto: Reuters Kevin Hart je otroke osvojil s Snowballom, zlobnim zajčkom, ki mu je v animiranem filmu Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov posodil svoj glas. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Zelena sluz tokrat "napadla" izbranca Gwen Stefani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Podelili otroške oskarje, na katerih zelena sluz teče v potokih

Podelitev nagrad Kids' Choice Awards

12. marec 2017 ob 19:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čez lužo so imeli pri podeljvanju nagrad tokrat glavno besedo mlaši, v Los Angelesu so namreč podelili nagrade po izboru ameriške mladine, Kids Choice Awards, ki se jih je prijel vzdevek otroški oskarji.

Sobotni večer je v Los Angelesu minil v znamenju podelitve nagrad Kids' Choice Awards. Tokrat je zbrane skozi večer popeljal igralec in rokoborec John Cena. Slednji se poleg pevke Demi Lovato, igralcev Chrisa Pratta in Kevina Harta ni mogel ogniti zdaj že tradicionalni zeleni sluzi.

Timberlake - letošnji osmoljenec

Letos je bil za oranžni kipec največkrat nominiran Justin Timberlake, kar sedemkrat, a je domov odšel praznih rok. Šestkrat nominirani Kevin Hart pa je domov po zaslugi animiranega filma Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov domov odnesel kar dva kipca.

Zbrane v dvorani so z glasbenimi točkami zabavali Little Mix, Machine Gun Kelly in Camila Cabello.

Prireditve so se poleg nominirancev udeležili še Heidi Klum, Mariah Carey, Gwen Stefani in Ellen Degeneres.

Seznam nagrajencev si lahko pogledate spodaj:

TELEVIZIJA

Najljubša televizijska oddaja: Henry Danger

Najljubša družinska televizijska oddaja: Fuller House

Najljubši televizijski igralec v otroški oddaji: Jace Norman (Henry, Henry Danger)

Najljubša televizijska igralka v otroški oddaji: ​Zendaya (K.C., K.C. Undercover)

Najljubša resničnostna oddaja: America's Got Talent

Najljubša risanka: SpongeBob SquarePants

FILM

Najljubši film: Ghostbusters

Najljubši igralec: Chris Hemsworth (Kevin, Ghostbusters)

Najljubša igralka: Melissa McCarthy (Abby, Ghostbusters)

Najljubši animirani film: Finding Dory

Najljubši glas iz animiranega filma: Ellen DeGeneres (Dory, Finding Dory)

Najljubši zlobec: Kevin Hart (Snowball, The Secret Life of Pets)

GLASBA

Najljubša skupina: Fifth Harmony

Najljubši pevec: Shawn Mendes

Najljubša pevka: Selena Gomez

Pesem leta: Work From Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign

Sa. J.