Foto: Poginil lipicanec, ki ga je v dar dobila Elizabeta II.

O njegovem poginu bodo obvestili tudi kraljico

30. november 2017 ob 19:35

Lipica - MMC RTV SLO, STA

V 26. letu starosti je poginil plemeniti lipicanski žrebec 085 Favory Canissa XXII, ki ga je oktobra 2008 simbolično v dar dobila britanska kraljica Elizabeta II. ob njenem obisku v Sloveniji.

22. oktobra 2008 so njegove fotografije obkrožile svet, saj je navdušil britansko kraljico ob njenem obisku kobilarne v Lipici. Kraljica je prejela mogočnega lipicanca v dar le simbolično, zato je plemeniti beli žrebec ostal v Lipici, kjer je dal kar 29 žrebet. Zadnje njegovo žrebe se je rodilo 27. aprila letos. To je bila žrebička 835 Trompeta I.

085 Favory Canissa XXII je dopolnil 25 let in v zadnjih letih užival umirjeno življenje starejšega žrebca, pojasnjujejo v kobilarni. Vzrok pogina naj bi v prihodnjih dneh pojasnil sekcijski izvid nacionalnega veterinarskega inštituta veterinarske fakultete, so še sporočili in dodali, da bodo o njegovem poginu obvestili tudi britansko kraljico.

Najboljše tekmovalne rezultate je dosegel med letoma 2006 in 2008. Leta 2006 je s svojim tedanjim jahačem Igorjem Mavrom med drugim nastopil na svetovnih konjeniških igrah v nemškem mestu Aachen - enem največjih in najpomembnejših konjeniških tekmovanj na svetu, so sporočili iz kobilarne Lipica.

