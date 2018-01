Foto: Pogledi uprti v nebo, v krvavo modro superluno

Združitev treh pojavov

30. januar 2018 ob 22:02,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 16:21

Sydney

V nekaterih delih sveta, predvsem v Severni Ameriki, Aziji in Avstraliji ter na Bližnjem vzhodu, je bilo ponoči mogoče opazovati krvavo modro superluno, ki velja za zelo redek nebesni pojav.

Gre za združitev treh pojavov - popolnega luninega mrka, superlune in modre lune.

Modra luna je druga polna luna v istem koledarskem mesecu in se običajno pojavlja na vsaki dve leti in osem mesecev, superluna pa je, ko je Luna v svoji orbiti najbliže Zemlji, zaradi česar je videti za 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša.

V Evropi, Južni Ameriki in večjem delu Afrike pojav sicer ni bil viden, ga je pa prek spletne strani v živo prenašala ameriška vesoljska agencija Nasa.

Zadnja krvava modra superluna se je zgodila 30. decembra 1982. Takrat se jo je lahko videlo iz Evrope, Afrike in zahodne Azije. Severna Amerika jo je nazadnje lahko opazovala leta 1866. Naslednja modra luna s popolnim luninim mrkom se bo zgodila 31. decembra 2028, vendar ne bo tako velika kot današnja, zatem pa znova 31. januarja 2037.

Nekaj utrinkov tega redkega nebesnega pojava si lahko ogledate spodaj!

T. H., K. S.; foto: Reuters in EPA