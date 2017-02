Foto: Pogumni zimski plavalci so se pognali v Blejsko jezero

Prireditev vsako leto privabi številne radovedneže

18. februar 2017 ob 19:03

Bled - MMC RTV SLO/STA

Blejsko jezero je danes gostilo tradicionalni, že šesti pokal Bled v zimskem plavanju, ki se ga vsako leto udeležijo zimski plavalci iz Slovenije in tujine.

Prireditev, ki je potekala v zunanjem kopališču Grand Hotela Toplice, se je začela že zjutraj z zbiranjem prijav. Vsako leto se za skok v mrzlo vodo odloči več deset ljudi, med njimi tudi turisti, ki se v tem času mudijo na Bledu.

Večina tekmovalcev se udeleži plavanja na 25 ali 50 metrov prosto ali prsno, nekateri pa se odločijo le za skok v vodo oziroma tako imenovano kategorijo pingvin.

Tekmovanje se je začelo ob 11. uri, skoki v vodo pa so bili na vrsti ob 13. uri. Sledila sta podelitvena slovesnost in druženje tekmovalcev, ki so se ob prihodu iz mrzle vode lahko pogreli tudi v savnah in termalnih bazenih.

Ideja o vsakoletnem zimskem plavanju v Blejskem jezeru izvira iz leta 2010, ko je Bled gostil svetovno prvenstvo v tem športu, ki je privabilo številne udeležence in obiskovalce. Zaradi dobre udeležbe in prijetnega vzdušja so se v Turizmu Bled odločili tekmovanje v zimskem plavanju organizirati vsako leto.

T. H., foto: BoBo