Foto: Poklon Chanelovim mojstrom v Tokiu s slavnimi hčerami

Lily-Rose Depp je iz Cannesa odpotovala na Chanelovo modno revijo v Tokio in sproti upihnila še 18 svečk na rojstnodnevni torti.

Chanelove kolekcije Metiers'd Art se od "klasičnih" razlikujejo v tem, da niso zasnovane za posamezno sezono, ampak gre za poklon umetniškega direktorja Karla Lagerfelda rokodelcem, ki s svojim mojstrskim znanjem sooblikujejo kreacije hiše Chanel.

Potem ko so tematske revije priredili v Salzburgu, Rimu, Dallasu, Edinburgu, pa nazadnje v Parizu, so zdaj Chanelovi guruji promocije petične dame zbrali v Tokiu in znova predstavili kreacije s pariške revije. Po modni brvi se je spet sprehodila tudi Lily-Rose Depp, Lagerfeldova muza, ki je ob tej priložnosti z nekajdnevno zamudo praznovala svoj 18. rojstni dan.

Hči hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa ter francoske pevke in igralke Vanesse Paradis je nosila popolnoma enaki opravi kot na decembrski reviji v Parizu: črno oprijeto obleko iz tila in komplet svetleče zlatega kratkega topa in ujemajočega se krila. Obakrat je imela obute nizke čevlje na vezalke, enkrat v črni, drugič v beli barvi.

A Lily-Rose, ki se je na Daljni vzhod odpravila naravnost s filmskega festivala v Cannesu, ni bila edina zvezdniška hči na reviji, poleg nje sta se v manekenski vlogi preizkusili tudi Sistine Rose Stallone, hči Sylvestra Stallona, in Selah Marley, hči Lauryn Hill (in vnukinja pokojnega Boba Marleyja).

V klubu Tsunamachi Mitsui, kjer je bleščeči dogodek potekal, sta med občinstvom poleg japonskih estradnic in modnih poznavalk sedeli še ena zvezdniška hči Willow Smith in še ena Chanelova muza, pariška modna ikona Caroline de Maigret, glasbena producentka in soavtorica Parižanke.

Prav ona je na Instagramu objavila fotografijo slavljenke Lily-Rose - Caroline je prijateljica njene mame Vanesse, še ene Chanelove ambasadorke - med upihovanjem svečk na rojstnodnevni torti.

